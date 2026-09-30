शिवपुरी में मिला महिला और 6 साल के बच्चे का शव, मां के दुपट्टे से बंधा था बेटा
शिवपुरी में महिला और बच्चे का शव मिलने से सनसनी, मामला पारिवारिक कलाह से जोड़कर देख रही पुलिस, मामले की जांच जारी. रिपोर्ट-यतीश मोनू
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 9:43 AM IST
शिवपुरी: जिले के करैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन के पास मंगलवार शाम एक महिला और उसके 6 वर्षीय मासूम बेटे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही करेरा पुलिस मौके पर पहुंची और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की सहायता से दोनों शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
मां के दुपट्टे से बंधा मिला बेटे का शव
मृतकों की पहचान शिवानी (33) पत्नी भूपेंद्र विश्वकर्मा (निवासी एलआईसी ऑफिस के पीछे, करैरा) और उनके बेटे भोलू (6) के रूप में हुई है. घटनास्थल पर जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया. महिला ने अपने बेटे को दुपट्टे से अपने शरीर से कसकर बांध रखा था. पुलिस का कहना है कि हालांकि प्राथमिक साक्ष्य आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हर संभावित एंगल से गहराई से छानबीन कर रही है. इसमें हत्या सहित अन्य सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया है.
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पति से अलग रह रही थी महिला
इस मामले में करैरा थाना प्रभारी विनोद छाबई ने बताया कि, ''मां और 6 साल के बेटे का शव मिला है. शुरुआती जांच-पड़ताल में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. लेकिन हम हत्या के एंगल से भी मामला देख रहे हैं. जानकारी मिली है कि मृतका शिवानी पिछले डेढ़ महीने से अपने पति भूपेंद्र विश्वकर्मा से अलग रह रही थी. दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया है. हालांकि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस महिला के पति के भी बयान लेगी.''