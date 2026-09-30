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शिवपुरी में मिला महिला और 6 साल के बच्चे का शव, मां के दुपट्टे से बंधा था बेटा

शिवपुरी में कुएं मिला महिला और 6 साल के बच्चे का शव ( ETV Bharat )

शिवपुरी: जिले के ​करैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन के पास मंगलवार शाम एक महिला और उसके 6 वर्षीय मासूम बेटे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही करेरा पुलिस मौके पर पहुंची और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की सहायता से दोनों शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.