ETV Bharat / state

शिवपुरी में जंगली सुअरों का आतंक, रात में झुंड बनाकर फसलें कर रहे तबाह, किसान आक्रोशित

शिवपुरी के लगदा गांव में जंगली सुअरों ने कई किसानों की फसलें की तबाह. किसानों का आरोप वन विभाग और प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई.

SHIVPURI WILD BOARS TERROR
शिवपुरी में जंगली सुअरों का आतंक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​शिवपुरी: रन्नौद थाना क्षेत्र के ग्राम लगदा में जंगली सुअरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. रात के अंधेरे में झुंड बनाकर आ रहे हिंसक सुअर किसानों की लहलहाती फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं. सुअरों के आतंक को लेकर किसान वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं. रोकथाम नहीं होने से किसान आक्रोशित हैं.

सुअरों ने की 2 बीघा फसल नष्ट

​पीड़ित किसान अरविंद लोधी ने बताया, "शनिवार की रात जंगली सुअरों के एक बड़े झुंड ने उनके खेत पर धावा बोल दिया. उनकी 4 बीघा मक्के की फसल में से लगभग 2 बीघा फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है. बीते एक महीने में ही गांव के 8 से 10 अन्य किसान भी इन सुअरों के तांडव का शिकार हो चुके हैं. फसले खराब होने से किसान लगातार आर्थिक मार झेल रहे हैं."

'सुअरों के हमले के डर से नहीं कर पा रहे रखवाली'

पीड़ित किसानों का कहना है कि ये जंगली सुअर संख्या में अधिक होने के साथ बेहद आक्रामक होते हैं. जब किसान अपनी फसल बचाने का प्रयास करते हैं तो सुअर उल्टा उन पर ही हमला कर देते हैं. जान के खतरे और घायल होने के डर से किसान रात में खेत की रखवाली करने से भी कतरा रहे हैं. जिससे फसलें पूरी तरह से सुअरों के हवाले हो चुकी हैं.

'कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर होगा आंदोलन'

​​ग्रामीणों का आरोप है, "इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीड़ित किसान अरविंद लोधी का कहना है, "यदि हमारी बची हुई फसलों को नुकसान पहुंचा और प्रशासन ने कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला तो गांव के सभी किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे. भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान या अप्रिय घटना की पूरी जवाबदेही प्रशासन और वन विभाग की होगी."

इस मामले में कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है, "मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है. मैं सोमवार को इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों से बात करके किसानों की समस्या का जल्द समाधान हो इसके लिए निर्देशित करूंगा."

TAGGED:

WILD BOARS DESTROYING CROPS
FARMERS ALLEGE FOREST DEPARTMENT
WILD BOARS MENACE FIELDS
SHIVPURI NEWS
SHIVPURI WILD BOARS TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.