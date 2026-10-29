क्यों नहीं रखा करवा चौथ व्रत? गुस्साया पति पहुंचा पुलिस थाने, बोला- ये बेवफाई, मुझे तलाक चाहिए
शिवपुरी के बदरवास में करवा चौथ को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद. पति ने पुलिस थाने में दिया आवेदन. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:45 PM IST
शिवपुरी : बदरवास पुलिस थाने में एक युवक ने अजीब प्रकार का आवेदन टीआई को सौंपा. जैसे ही टीआई ने आवेदन पढ़ा तो हैरान रह गए. आवेदन में युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवक ने आवेदन में लिखा "बार-बार समझाने के बाद भी उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती. इसका मतलब है कि वह मेरी लंबी उम्र नहीं चाहती. अगर वह करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी तो मैं तलाक दे दूंगा."
पति बोला- मेरी लंबी उम्र नहीं चाहती पत्नी
पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है. लेकिन छुट-पुट विवाद को लेकर भी पति-पत्नी आपे से बाहर हो जाते हैं. बिजरावन गांव के रहने वाले बारेलाल आदिवासी ने पुलिस को दिए आवेदन में पत्नी पर करवा चौथ का व्रत न रखने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. उसका कहना है "उसकी पत्नी ने उसके नाम का करवा चौथ का व्रत नहीं रखा और न ही पूजा की. उसने पत्नी से अनुरोध किया था कि कम से कम वह चांद को देखकर उसकी लंबी उम्र की कामना तो कर ले, लेकिन उसने बात नहीं मानी."
करवा चौथ नहीं रखा तो बेवफाई
पति का कहना है "उसकी पत्नी उससे बेवफाई कर रही है. उसके लिए पूजा करने के बजाय उसे मारना चाहती है. अगर उसकी पत्नी ने इस बार उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा और व्रत नहीं किया तो वह उसे तलाक दे देगा." इस प्रकार की शिकायत सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. पुलिस ने उसे समझाया कि छोटी-छोटी बातों पर तलाक की बात नहीं करते. परिवार ऐसे नहीं चलता. लेकिन पति अपनी बात पर अड़ा रहा.
पति की मांग है "पुलिस उसकी पत्नी को पुलिस थाने में बुलाए और करवा चौथ की पूजा करने की सलाह दे. क्योंकि मुझे लंबी उम्र चाहिए." इस मामले में कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा का कहना है " पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला है. महिला अधिकारी को दोनों के बीच विवाद सुलझाने का निर्देश दिया है."