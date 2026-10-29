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क्यों नहीं रखा करवा चौथ व्रत? गुस्साया पति पहुंचा पुलिस थाने, बोला- ये बेवफाई, मुझे तलाक चाहिए

पत्नी ने नहीं रखा करवा चौथ व्रत, गुस्साया पति पहुंचा पुलिस थाने ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : बदरवास पुलिस थाने में एक युवक ने अजीब प्रकार का आवेदन टीआई को सौंपा. जैसे ही टीआई ने आवेदन पढ़ा तो हैरान रह गए. आवेदन में युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवक ने आवेदन में लिखा "बार-बार समझाने के बाद भी उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती. इसका मतलब है कि वह मेरी लंबी उम्र नहीं चाहती. अगर वह करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी तो मैं तलाक दे दूंगा."

पति बोला- मेरी लंबी उम्र नहीं चाहती पत्नी