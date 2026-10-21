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बॉयफ्रेंड के साथ देख महिला के पति का पारा हाई, भाई को बुलाया, प्रेमी को बांध बरसाए बेल्ट

पत्नी के प्रेमी के पैर बांधकर जमकर धुनाई ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : धार्मिक व पर्यटन स्थल भदैया कुंड पर सनसनीखेज घटना हुई. एक महिला अपने प्रेमी के साथ घूमने पहुंची. दोनों एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान महिला का पति वहां पहुंच गया. उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ बैठे देखा तो गुस्से से तमतमा उठा. उसने फोन करके मौके पर अपने भाई को बुलाया. फिर पत्नी व प्रेमी के साथ जमकर मारपीट की.

प्रेमी के साथ घूमने निकली पत्नी