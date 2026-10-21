बॉयफ्रेंड के साथ देख महिला के पति का पारा हाई, भाई को बुलाया, प्रेमी को बांध बरसाए बेल्ट
शिवपुरी में पति से विवाद के बाद महिला का मायके में चला चक्कर. प्रेमी के साथ भदैया कुंड पहुंची तो बवाल. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:55 PM IST
शिवपुरी : धार्मिक व पर्यटन स्थल भदैया कुंड पर सनसनीखेज घटना हुई. एक महिला अपने प्रेमी के साथ घूमने पहुंची. दोनों एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान महिला का पति वहां पहुंच गया. उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ बैठे देखा तो गुस्से से तमतमा उठा. उसने फोन करके मौके पर अपने भाई को बुलाया. फिर पत्नी व प्रेमी के साथ जमकर मारपीट की.
प्रेमी के साथ घूमने निकली पत्नी
शिवपुरी की रहने वाली महिला मंगलवार को अपने प्रेमी के साथ भदैया कुंड घूमने गई थी. सूचना पाकर उसका पति गोविंद भी मौके पर पहुंच गया. पत्नी को किसी अन्य युवक के साथ देखकर गोविंद आगबबूला हो गया. उसने पत्नी व उसके प्रेमी से बहस शुरू कर दी. लेकिन खुद को अकेला देखकर उसने हाथ नहीं उठाया. उसने तुरंत फोन करके अपने अपने चचेरे भाई को मौके पर बुला लिया. इसके बाद पत्नी के प्रेमी पर दोनों टूट पड़े.
प्रेमी के पैर बांधकर जमकर धुनाई
युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी के पैर बांध दिए. इसके बाद दोनों ने महिला व उसके प्रेमी को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया. मारपीट की सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को अपने साथ फिजिकल थाने ले गई. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच पहले से ही पारिवारिक विवाद चल रहा है. महिला पिछले कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी.
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पत्नी की शिकायत पर पति सहित दो लोग गिरफ्तार
मंगलवार को पत्नी व उसके प्रेमी का युवक से भदैया कुंड पर विवाद हो गया. फिजिकल थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर उसके पति गोविंद और उसके चचेरे भाई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिजिकल थाना प्रभारी अवनीश सिंह राठौड़ ने बताया "महिला की शिकायत पर गोविंद के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही शांति भंग करने के मामले में बुधवार को उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है."