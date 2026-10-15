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झगड़े के बाद कुएं में कूदी पत्नी, पति ने गांव वालों के सामने जोड़ लिए हाथ, घंटों से चला हाईवोल्टेज ड्रामा

झगड़े के बाद कुएं में कूदी पत्नी ( ETV Bharat )

शिवपुरी: दिनारा थाना क्षेत्र के सहरिया गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां घरेलू कलह और पति-पत्नी के बीच हुए विवाद से तंग आकर एक महिला ने स्कूल के पास बने कुएं में छलांग लगा दी. जिसके बाद मौके पर मौजूद पति और सभी ग्रामीण महिला को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकि वह बाहर नहीं आ रही थी. करीब 2 घंटे से ज्यादा तक यह हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है.

कुएं में कूदी महिला, बाहर न आने की जिद पर अड़ी