झगड़े के बाद कुएं में कूदी पत्नी, पति ने गांव वालों के सामने जोड़ लिए हाथ, घंटों से चला हाईवोल्टेज ड्रामा
शिवपुरी में विवाद के बाद कुएं में कूदी महिला, घंटों चलता रहा हाईवोल्टेज ड्रामा, गांव के सामने पति को मांगनी पड़ी माफी. यतीश मोनू की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 1:33 PM IST
शिवपुरी: दिनारा थाना क्षेत्र के सहरिया गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां घरेलू कलह और पति-पत्नी के बीच हुए विवाद से तंग आकर एक महिला ने स्कूल के पास बने कुएं में छलांग लगा दी. जिसके बाद मौके पर मौजूद पति और सभी ग्रामीण महिला को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकि वह बाहर नहीं आ रही थी. करीब 2 घंटे से ज्यादा तक यह हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है.
कुएं में कूदी महिला, बाहर न आने की जिद पर अड़ी
बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इससे नाराज होकर महिला ने पास ही स्थित कुएं में छलांग लगाई थी. पत्नी को कुएं में कूदता देख पति तुरंत वहां पहुंचा और उसे निकालने के लिए नीचे रस्सी डाली. महिला ने रस्सी तो पकड़ ली, लेकिन वह बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई. कुएं के अंदर बैठी महिला की जिद थी कि उसका पति सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे और भविष्य में उसे कभी परेशान न करने, झगड़ा न करने और सही से देखभाल करने का पक्का वादा करे.
पति ने हाथ जोड़कर मांगी माफी
जब काफी देर तक बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर पति ने कुएं के पास हाथ जोड़े और उसे दोबारा कभी परेशान न करने की कसम खाई. इसके बाद जाकर महिला सुरक्षित बाहर आई. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि पति बाहर जाते वक्त घर के दरवाजे पर ताला लगा देता था, जिससे महिला घर के अंदर ही बंद रहती थी. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है.
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मामले में शिकायत दर्ज नहीं
दिनारा थाना प्रभारी रविंद्र कुशवाहा ने बताया कि "इस संबंध में फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. यह पूरा मामला घरेलू विवाद और आपसी कलह से जुड़ा हुआ है."