दिवाली पर स्वीट खरीदने वाले पढ़ लें खबर, डिब्बे के साथ मिठाई नहीं तौल सकेंगे दुकानदार
शिवपुरी में घटतौल पर होगी एक्शन, डिब्बे के साथ मिठाई नहीं तौल सकते दुकानदार, ग्राहकों के हित के लिए जारी किए गए निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 2:53 PM IST
शिवपुरी: दीपावली पर्व के मद्देनजर मिठाई खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. अब कोई भी मिठाई दुकानदार मिठाई के वजन में डब्बे के वजन को शामिल नहीं कर पाएगा. अक्सर मिठाई दुकानों में देखा जाता है कि दुकानदार डिब्बे के साथ ही मिठाई का वजन कर देते हैं. जिससे मिठाई के कीमत अनुसार ही डिब्बे का भी पेमेंट ग्राहक को देना पड़ता है. इसलिए शिवपुरी में दुकानदारों को डिब्बे के साथ मिठाई नहीं तौलने को लेकर निर्देश जारी किया गया है.
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
दीपावली पर मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के हितों और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए शिवपुरी जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है. माप तौल निरीक्षक आरके चतुर्वेदी ने जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि "दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बे का वजन शामिल कर तौल न करें. यदि निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाए गए तो मिठाई दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसलिए निर्देशों का पालन करें और जांच के दौरान होने वाले कार्रवाई से बचें. जिससे आपके व्यापार को कोई असुविधा न हो."
दुकान के सूचना बोर्ड पर भी लिखे होंगे नियम
इसके साथ ही मिठाई दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक मिठाई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर सूचना-पटल पर संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें. जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि यहां मिठाई की तौल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं है. मिठाई विक्रय करते समय कोई सर्विस, पैकिंग चार्ज नहीं लिया जाता है. मिठाई की शुद्धता तौल एवं क्वालिटी के विषय में आश्वस्त होने पर ही मिठाई की कीमत अदा करें.
अमानक तौल पर 71 प्रकरणों का निराकरण
नाप-तौल विभाग शिवपुरी द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए जा रहे जांच अभियान के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच जिले के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत 87 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए.
पंजीबद्ध प्रकरण में से 71 प्रकरणों का निराकरण कर विभागीय राजीनामा राजस्व वसूला गया है. जबकि 16 प्रकरणों में अभी भी कार्रवाई जारी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिठाई विक्रेता एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.