वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, बाघों के लिए मवेशी उठाने का आरोप
शिवपुरी के सुरवाया के आसपास के ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर बाघों के लिए उनके मवेशी चुराने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:37 PM IST
शिवपुरी : सुरवाया थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर भैंस का बच्चा (पड़वा) चुराने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी माधव नेशनल पार्क में छोड़े गए बाघों के शिकार के लिए उनके मवेशी को उठाकर ले गए हैं. आक्रोशित ग्रामीणों ने सुरवाया थाना के बाहर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का कहना है कि वे गरीब लोग हैं और पशुपालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है. बिना किसी अनुमति या सूचना के उनके पालतू मवेशी को इस तरह उठा ले जाना सरासर गलत है.
मवेशी वापस दिलाने की मांग उठाई
प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उनके मवेशी को वापस दिलाने की मांग की है. सुरवाया थाना प्रभारी अरविंद छारी ने बताया "ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मवेशी चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज कर लिया है. घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण शांत हुए और प्रदर्शन खत्म किया."
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वन विभाग ने ग्रामीणों के आरोप नकारे
माधव टाइगर रिजर्व के रेंजर आर.के.दीक्षित ने ग्रामीणों के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा "पहले ग्रामीण अपने मवेशियों को पार्क क्षेत्र में चराने के लिए लाते थे लेकिन इसे टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के बाद नियम सख्त हो गए हैं और अब बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है. मंगलवार को 3 ग्रामीण बलारपुर क्षेत्र में बने टाइगर बाड़े के पास अवैध रूप से घूमते मिले थे, जिन पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है."
रेंजर के अनुसार इसी कार्रवाई से बचने और रिजर्व क्षेत्र में बेरोकटोक आने-जाने का दबाव बनाने के लिए कुछ लोगों ने प्रबंधन पर मवेशी चुराने के झूठे आरोप लगाए हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं.