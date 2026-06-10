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वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, बाघों के लिए मवेशी उठाने का आरोप

शिवपुरी : सुरवाया थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर भैंस का बच्चा (पड़वा) चुराने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी माधव नेशनल पार्क में छोड़े गए बाघों के शिकार के लिए उनके मवेशी को उठाकर ले गए हैं. आक्रोशित ग्रामीणों ने सुरवाया थाना के बाहर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का कहना है कि वे गरीब लोग हैं और पशुपालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है. बिना किसी अनुमति या सूचना के उनके पालतू मवेशी को इस तरह उठा ले जाना सरासर गलत है.

मवेशी वापस दिलाने की मांग उठाई

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उनके मवेशी को वापस दिलाने की मांग की है. सुरवाया थाना प्रभारी अरविंद छारी ने बताया "ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मवेशी चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज कर लिया है. घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण शांत हुए और प्रदर्शन खत्म किया."