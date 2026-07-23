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शिवपुरी के विजयपुरा में आसमानी कहर, खेतों में मौत का मंजर देख ग्रामीण सदमे में

शिवपुरी के विजयपुरा में दोपहर में हुई बारिश काल बनकर आई. आसमानी बिजली गिरने से मौत का मंजर देख लोगों की आंखें नम.

Shivpuri THUNDER LIGHTNING 2 child death
शिवपुरी के विजयपुरा में आसमानी कहर, 2 बच्चों की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 6:37 PM IST

2 Min Read
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शिवपुरी : शिवपुरी के रन्नौद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम विजयपुरा में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे आकाशीय बिजली गिरने से मौत का मंजर दिखाई दिया. बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपे दो आदिवासी बच्चों की मौके पर मौत हो गई. दोनों आपस में मामा-भांजे लगते थे. आसमानी बिजली की चपेट में कई जानवर भी आ गए. खेतों में 17 भैंसें और 9 बकरियां मरी पड़ी मिली. खेतों में ये मंजर देख गांव में शोक की लहर फैल गई.

आकाशीय बिजली की चपेट में जानवर भी आए

प्राथमिक अनुमान के अनुसार पशुपालकों को लगभग 15 से 17 लाख रुपये के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है. विजयपुरा निवासी दशरथ आदिवासी (14 वर्ष, पुत्र बाबू आदिवासी) अपने रिश्ते के भांजे अभिषेक आदिवासी (10 वर्ष) के साथ जंगल में बकरियां चराने गया था. दोपहर के समय अचानक तेज बारिश शुरू होने पर दोनों बच्चे बचाव के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी.

दोनों बच्चों की मौके पर मौत

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे में बाबू आदिवासी की 9 बकरियां भी जलकर मर गईं. इसी दौरान गांव के अन्य पशुपालकों की भैंसें भी जंगल में चर रही थीं. आकाशीय बिजली गिरने से 17 भैंसों की भी मौके पर मौत हो गई. मृत पशुओं में मुन्नालाल पाल की 5, चंद्रभान पाल की 5, राकेश पाल की 2, शोभाराम पाल की 2, जगदीश लोधी की 2 और सीताराम पाल की 1 भैंस शामिल हैं.

मृत जानवरों का मुआवजा देने की मांग

हादसे के बाद आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची. ग्रामीणों ने मारे गए जानवरों का मुआवजा प्रशासन से मांगा है. इसके अलावा ग्रामीणों दोनों बच्चों के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग भी की है. कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है "सूचना मिलते ही हमने तत्काल राजस्व व पुलिस टीम को मौके पर रवाना कर दिया. घटना दुखद है. दो मासूम बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं. नुकसान के आकलन के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता."

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