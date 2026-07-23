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शिवपुरी के विजयपुरा में आसमानी कहर, खेतों में मौत का मंजर देख ग्रामीण सदमे में

शिवपुरी के विजयपुरा में आसमानी कहर, 2 बच्चों की मौत ( ETV BHARAT )