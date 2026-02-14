मंत्री सिंधिया के लिए आए खास काजू, पीठ पलटते ही ड्राई फ्रूट्स पर नेताओं का धावा, मेहमान हैरान
शिवपुरी में पूर्व अध्यक्ष की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वागत सत्कार में रखे ड्राई फ्रूट की मची लूट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 8:29 AM IST|
Updated : February 14, 2026 at 8:46 AM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक मजेदार और हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, जिसने नेताओं-कार्यकर्ताओं के अनुशासन की पोल खोल दी. केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कोलारस नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे की पुत्री के शादी समारोह के दौरान शिवपुरी में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान शादी मंडप में उनके स्वागत सत्कार के लिए ड्राई फ्रूट्स की टेबल सजाई गई थी. इस टेबल पर रखें ड्राई फ्रूट्स सिंधिया की पसंद के लाए गए थे.
सिंधिया के पलटते ही ड्राई फ्रूट्स पर मची लूट
शादी में शामिल होने आए सिंधिया के लिए ड्राई फ्रूट्स का बंदोबस्त किया गया था. मंत्री ने शादी के घर वालों का मान रखते एक-दो काजू-बादाम उठा लिए और वर-वधू को आशीर्वाद देकर रुखसत होने की बात कही. लेकिन यह क्या मंत्री सिंधिया जैसे ही वहां से पलटे नेता जो सिंधिया के साथ मौजूद थे वह उनके पीछे से ड्राई फ्रूट की टेबल पर रखें ड्राई फ्रूट्स उठाकर खाते हुए नजर आए. किसी ने मुठ्ठी में ड्राई फ्रूट्स भरे तो किसी ने अपनी जेब में. जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
मेजबान को बढ़ानी पड़ी प्लेट
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मौजूद भाजपा नेता जो इस दौरान शादी समारोह में मौजूद थे, वह सिंधिया के पलटते ही जब ड्राई फ्रूट उठाते हुए नजर आने लगे तो मेजबान को शर्मिंदा होकर उनके सामने प्लेट हाथ में उठाकर परोसनी पड़ गई. जिससे शर्मिंदा होकर भाजपा के कई नेता किनारा करते हुए दिखाई दिए. हालांकि जब उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उनकी इस हरकत का वीडियो बन गया है तो वह नजरे बचाते हुए वहां से निकल भागे. वायरल वीडियो पर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं, किसी ने भाजपा के अनुशासन पर सवाल उठाए तो किसी ने कहा लगता है पहली बार काजू-बादाम खाए हैं.