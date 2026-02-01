शिवपुरी में UGC प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात, बजट कार्यक्रम में तोड़फोड़, फेंकी कुर्सियां
शिवपुरी में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज का भारत बंद, भाजपा के बजट कार्यक्रम में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, मंच से भागे बीजेपी लीडर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 9:28 PM IST
शिवपुरी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश किया गया है. इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण शिवपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित होकर शांतिपूर्वक देखा जा रहा था. इसी बीच वहां से यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज द्वारा निकाली जा रही प्रदर्शन रैली गुजरी. प्रदर्शन रैली में शामिल कई लोग बीजेपी के बजट कार्यक्रम में घुस गए और मंच पर चढ़कर हंगामा किया. प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल पर रखी कुर्सियों को तोड़ डाला और भाजपा के बजट कार्यक्रम को बाधित किया.
बजट कार्यक्रम में मचाया उत्पात
पूरा मामला यह है कि सवर्ण समाज ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 के विरोध में रविवार 1 फरवरी को शिवपुरी और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बंद का आह्वान किया था. इस कार्यक्रम के तहत सवर्ण समाज द्वारा रविवार को पूरे देश में जगह-जगह रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए. भारत बंद का असर शिवपुरी में मिला-जुला दिखाई दिया. सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाल रहे थे. साथ ही काला कानून वापस लो के नारे लगा रहे थे. शिवपुरी में शहर से लेकर करेरा, बदरवास और कोलारस तक बंद का असर रहा.
भारत बंद का दिखा मिला-जुला असर
यूजीसी के नए कानून के विरोध में रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारियों ने करेरा और शिवपुरी में भाजपा का बजट कार्यक्रम को अपना निशाना बनाया. प्रदर्शन कर रहे लोग नारेबाजी करते हुए बजट कार्यक्रम में घुस गए और जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ करते हुए कुर्सियां उठा-उठाकर पटकी और फेंकी. भाजपा के बजट कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे. प्रदर्शनकारियों ने मंच पर चढ़कर एलसीडी में चल रहा बजट प्रसारण बंद करा दिया. हालात बिगड़ते देख रणवीर सिंह रावत को कार्यक्रम स्थल से अलग हटना पड़ा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा विरोधी नारे भी लगाए.
प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में की तोड़फोड़
करेरा में प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख भाजपा नेताओं ने बजट कार्यक्रम को रद्द दिया. वहीं कार्यक्रम स्थल से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को भागना पड़ गया. इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने शहर में कई जगहों पर खुली दुकानों को बंद कराया. भारत बंद के तहत सवर्ण समाज के लोग टोलियां बनाकर बाजारों और मोहल्लों में घूमते और खुली दुकानों को बंद कराते नजर आए. कई प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ करते हुए भी प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई हैं. प्रदर्शन के चलते कई कस्बों और गांवों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा.