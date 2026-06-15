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शिवपुरी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से दो भाइयों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कराकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बताया कि दोनों चचेरे भाई हैं. दोनों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है.

शिवपुरी: दिनारा थाना क्षेत्र के सिनदउआ गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. क्षेत्र के तालाब में डूबने से दो मासूम भाइयों की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और मृतक बच्चों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

तालाब में नहाते समय संतुलन बिगड़ने की आशंका

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सिनदउआ गांव निवासी 11 वर्षीय अनिकेत पाल और 12 वर्षीय शिवकुमार पाल रविवार को अपनी भैंस चराने के लिए गांव के बाहर स्थित तालाब की ओर गए थे, जब काफी समय तक वे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने बच्चों की तलाश शुरू की. तलाश के दौरान परिजनों को तालाब किनारे बच्चों के कपड़े और अन्य सामान मिला, जिससे उनके डूबने की आशंका जताई गई.

मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही दिनारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया. कुछ देर बाद दोनों बच्चों के शव तालाब से बरामद कर लिए गए. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि तालाब में नहाने के दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे यह हादसा हुआ है.

पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. दोनों मासूम बच्चों की मौत से परिवार और गांव में मातम का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक अनिकेत पाल और शिवकुमार पाल दोनों चचेरे भाई थे. एक साथ दोनों बच्चों की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है.

थनरा चौकी प्रभारी अनुराधा सिंह ने कहा, " घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमॉर्टम कराया गया. मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया है."