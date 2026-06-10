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खाद की किल्लत का फायदा उठाने DAP के नाम पर आया नकली खाद, ट्रक को किया जब्त

शिवपुरी के एक कोल्ड स्टोरेज परिसर से जब्त किया ट्रक, 376 कट्टे नकली खाद बरामद, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज.

SHIVPURI DUPLICATE FERTILIZ SEIZED
नकली खाद से भरा ट्रक जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 8:12 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 8:22 PM IST

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शिवपुरी: कोलारस में डीएपीके नाम पर लाए गए नकली खाद से भरा ट्रक बुधवार को पकड़ा गया है. ट्रक में लोड खाद के दस्तावेज मांगे जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए. एसडीएम अनूप श्रीवास्वत के अनुसार यह अवैध परिवहन व वितरण की श्रेणी में आता है. इसलिए प्रशासनिक अमले ने ट्रक और खाद को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. वहीं, कृषि विभाग के अधिकारियों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है.

खाद अनलोड होने की मिली थी सूचना

कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव के अनुसार सूचना मिली थी कि कोलारस के मानीपुरा स्थित एक कोल्ड स्टोरेज परिसर में खाद अनलोड हो रहा है. कृषि विभाग और राजस्व के अमले ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर जांच की, तो आधिकारिक रूप से कोई खाद आना नहीं पाया गया. मौके पर जांच के दौरान ट्रक में खाद के कट्टे मिले. प्रारंभिक गिनती में इनकी संख्या 376 पाई गई है.

खाद की किल्लत का फायदा उठाने DAP के नाम पर आया नकली खाद (ETV Bharat)

ट्रक ड्राइवर हुआ फरार

शुरुआती जांच में सामने आया कि ट्रक में रखे कट्टों पर 'डीएपी' लिखा है. इसके साथ ही कट्टों पर आर्गेनिक सब्सिट्यूट ऑफ डीएपी अंकित है और कीमत 1550 रुपये लिखी है. एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि "मौके से ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया. ट्रक का हेल्पर मौके पर पाया गया, उसने बताया कि यह ट्रक झाबुआ जिले के मेघनगर से लाया गया था. मौके पर जांच के दौरान ट्रक में खाद के कट्टे मिले, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए."

प्रशासन के पहुंचने से पहेल आधे से ज्यादा ट्रक हो चुका था खाली

जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, तो ट्रक से खाद को दूसरे वाहनों में अनलोड किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच में कोल्ड स्टोरेज में खाद का कोई कट्टा नहीं मिला है. ऐसे में यह तय है कि जब तक प्रशासन को इस कथित नकली खाद की जानकारी मिली तब तक आधे से ज्यादा ट्रक को खाली कर क्षेत्र में वितरित किया जा चुका था.

DUPLICATE FERTILIZER TRUCK SEIZED
376 कट्टे नकली खाद बरामद (ETV Bharat)

यह खाद किसे और कहां दिया गया है. खाद किसने मंगवाया था, कितना खाद आया था. अब ये सारी जानकारी खाद के मालिक के आने के बाद ही सामने आ सकेगा.

Last Updated : June 10, 2026 at 8:22 PM IST

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