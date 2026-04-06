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शिवपुरी में आदिवासियों को नहीं प्रशासन से मदद की उम्मीद, कुंदाली-फावड़ा ले खुद ही बना डाला रास्ता

शिवपुरी में आदिवासियों को नहीं प्रशासन से मदद की उम्मीद ( Getty Image )