शिवपुरी में आदिवासियों को नहीं प्रशासन से मदद की उम्मीद, कुंदाली-फावड़ा ले खुद ही बना डाला रास्ता
शिवपुरी के ग्रामीणों ने नहीं किया प्रशासन का इंतजार, खुद बना डाला रास्ता, लंबे समय से नहीं हो रही थी सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:52 PM IST
शिवपुरी: देश के कई हिस्सों से ग्रामीण अंचलों की बेबसी की खबरें सामने आती है. कहीं रोड, बिजली, पानी, अस्पताल तो कहीं स्कूल नहीं होते और ग्रामीण सरकार से गुहार लगाते नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ऐसी कहानी सामने आई है. जहां ग्रामीण शासन और प्रशासन के भरोसे नहीं बैठी और खुद ही अपनी परेशानियों का हल निकाल लिया.
दरअसल, शिवपुर की पोहरी विधानसक्षा क्षेत्र के अहेरा मड़खेड़ा गांव की यह कहानी है. यहां रहने वाले आदिवासी सालों से उपेक्षा का शिकार हैं. अहेरा मड़खेड़ा में आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है. हर दिन ग्रामीणों को ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पथरीली घाटियों से गुजरना पड़ता है. ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, बरसात में हालात और खराब हो जाते थे.
फसल कटाई के समय होती थी परेशानी
खेतों में तैयार फसलों को किसानों को मंडियों तक लाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, रास्ता बनाने को लेकर आदिवासी लंबे समय से प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन कोई सुनवारी नहीं कर रहा था. जिसके बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्या का समाधान खुद कर लिया है.
विकास समूह की बैठकों हुआ फैसला
ग्रामीणों ने फैसला किया की अब और इंतजार नहीं करना है, बल्कि खुद मेहनत कर रास्ता बनाया जाएगा. समूह के सदस्य तेज सिंह आदिवासी ने ग्रामीणों को एकजुट किया. वहीं इलाके की रहने वाली तारा नाम की महिला ने महिलाओं को आगे आने के लिए कहा. जिसके बाद गांव के हर घर से लोग हाथों में गेंती फावड़े और सब्बल लेकर निकल पड़े. आदिवासियों ने लगातार 6 दिन तक कड़ी मेहनत की, कंटीली झाड़ियों को साफ किया और बड़े पत्थरों को हटाया. पहाड़ी जमीन को काटकर समतल रास्ता तैयार किया.
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अब इस रास्ते से वाहन और ट्रैक्टर सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं. किसानों को न तो भारी बोझ सिर पर ढोना पड़ रहा है और न ही खेती में अनावश्यक देरी हो रही है. जिससे उनकी जिंदगी आसान हो रही है. अहेरा मड़खेड़ा के आदिवासियों ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कठिन से कठिन हालात भी बदले जा सकते हैं. मामले पर प्रशासन फिलहाल चुप है.