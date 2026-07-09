घुप्प अंधेरा और तेज बारिश के बीच रोड पर आदिवासी महिला की डिलीवरी, नहीं मिली एंबुलेंस
शिवपुरी के बैराड़ के पास सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़पी महिला. डिलीवरी के बाद भी एंबुलेंस तो नहीं, तहसीलदार का सरकारी वाहन पहुंचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 2:34 PM IST
शिवपुरी : मध्य प्रदेश में 108 एंबुलेंस के संचालन में हद दर्जे की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसके बाद भी व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है. बैराड़ में समय पर 108 एंबुलेंस न मिलने के कारण आदिवासी गर्भवती महिला को भारी बारिश के बीच सड़क किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ा. इसके बाद भी एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. सूचना मिलने पर तहसीलदार अपना वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और जच्चा-बच्चा को अस्पताल भेजा.
बीचे रास्ते महिला को असहनीय प्रसव पीड़ा
राजपुरा (टपरा) निवासी आदिवासी महिला को बुधवार शाम अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजनों ने तुरंत 108 जननी एक्सप्रेस को फोन किया लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई वाहन मौके पर नहीं पहुंचा. दर्द से तड़पती महिला की हालत देख परिजन घबरा गए. कोई रास्ता न देख परिजन महिला को भारी बारिश के बीच ही मोटरसाइकिल पर बिठाकर बैराड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हो गए. बाइक गोन्दोलीपुरा के पास ही पहुंची थी कि महिला की प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई. बाइक को तुरंत सड़क किनारे रोकना पड़ा.
सरकारी वाहन लेकर पहुंचे तहसीलदार
रोड पर कोई सुरक्षित जगह न होने के कारण महिला ने खुले आसमान और तेज बारिश के बीच सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म दिया. इस दौरान वहां से गुजर रहे बैराड़ निवासी धीरज ओझा ने जब यह मार्मिक नजारा देखा, तो उन्होंने बैराड़ तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैस को फोन पर मामले की जानकारी दी. तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैस तुरंत अपना सरकारी वाहन लेकर मौके पर पहुंचे. सरकारी गाड़ी में नवजात और प्रसूता को लिटाया और बैराड़ अस्पताल ले गए.
- छतरपुर में एंबुलेंस पायलटों की ऐसी मौज, मरीजों को तड़पता छोड़ छलकाए जा रहे जाम
- एंबुलेंस के लिए नहीं थे 600 रुपए, नवजात को बाइक से ले गए परिजन, रास्ते में मौत
एंबुलेंस संचालक पर कार्रवाई की मांग
तहसीलदार की इस त्वरित कार्रवाई की वजह से दोनों को समय पर इलाज मिल सका. अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. वहीं, परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस नहीं मिलने पर रोष प्रकट किया. इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बैराड़ के बीएमओ द्वारिका धाकड़ का कहना है "जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ और अस्पताल में भर्ती हैं. उनका उपचार जारी है. खतरे वाली कोई बात नही है."