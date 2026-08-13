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तिरंगा यात्रा में बगैर हेलमेट के बीजेपी के बड़बोले विधायक प्रीतम लोधी, कटा चालान

शिवपुरी के पिछोर में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की तिरंगा यात्रा में रंग में भंग. मुरैना में भी तिरंगा यात्रा का जोश.

tiranga yatra traffic police Fined Pritam Lodhi
ट्रैफिक पुलिस ने विधायक प्रीतम लोधी का चालान काटा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी/मुरैना : स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान नियमों की अनदेखी करना पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी को भारी पड़ा. तिरंगा यात्रा में मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले विधायक हेलमेट लगाना भूल गए. यातायात पुलिस ने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उनका चालान काट दिया.

बाइक पर बगैर हेलमेट के नेताजी

पिछोर क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान विधायक प्रीतम लोधी कार्यकर्ता के साथ बाइक पर पीछे बैठे थे. यात्रा के दौरान उन्होंने सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर दिया और हेलमेट नहीं पहना. इसी दौरान पिछोर के डाक बंगला के पास पुलिस की चेकिंग पॉइंट देखकर विधायक ने अपनी बाइक को रुकवा लिया. यातायात व्यवस्था संभाल रही पुलिस टीम ने जैसे ही विधायक को बिना हेलमेट वाहन पर बैठे देखा तो कार्रवाई की. पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर विधायक का चालान काट दिया.

तिरंगा यात्रा में बगैर हेलमेट के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी (ETV BHARAT)

विधायक प्रीतम लोधी ने मानी गलती

विधायक प्रीतम लोधी ने भी पुलिस की इस कार्रवाई में सहयोग किया और जुर्माना भरा. लोगों ने पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई की तारीफ की. ​चालान कटने के बाद विधायक प्रीतम लोधी ने कहा "ज्यादा उत्साह आ गया था और हम जल्दी में हेलमेट लगाना भूल गए. जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वह लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करें. आगे से बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे."

Morena tiranga yatra
मुरैना में पुलिस की बाइक तिरंगा रैली (ETV BHARAT)

देशभक्ति के रंग में रंगा मुरैना

मुरैना में देशभक्ति का ऐसा रंग दिखा, जिसने शहर की फिजा को तिरंगामय कर दिया. हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा निकाली गई. एक किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. तोमर स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए. तिरंगा यात्रा शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस संग्रहालय पहुंची. इस दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों और तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया.

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मुरैना की तिरंगा यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (ETV BHARAT)

मुरैना में पुलिस की बाइक से तिरंगा यात्रा

हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुरैना पुलिस ने बुधवार शाम बाइक रैली निकाली. हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए पुलिस जवान शहर की सड़कों पर निकले. पुलिस परेड ग्राउंड से पुलिस कप्तान धर्मराज मीणा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके बाद पुलिस जवानों की रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंची. सड़क पर तिरंगे के साथ निकली बाइक रैली ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया.

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