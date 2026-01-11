ETV Bharat / state

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कब्जा हटाने को कहा, भाषण खत्म होने से पहले खेल मैदान से हटाया अतिक्रमण

40 मिनट में खेल मैदान को किया अतिक्रमण मुक्त ( ETV Bharat )

शिवपुरी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को कोलारस अनुभाग की ग्राम पंचायत टीला कलां में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण करने पहुंचे थे. इसी दौरान गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री को एक शिकायत की. जिसमें बताया गया कि टीला कलां पंचायत में स्थित खेल मैदान में गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है. जिसके बाद ज्योतिरादित्य के निर्देश पर 40 मिनट के अंदर ही खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

इन दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं. शनिवार को अपने दौरे के तीसरे दिन टीला कलां में उन्होंने विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्हें शिकायत मिली कि गांव के खेल मैदान की 11 हेक्टेयर भूमि पर गांव के ही 3 दबंग दान सिंह, भरत, भूरा गुर्जर ने कब्जा कर रखा है. जबकि पीढ़ियों से गांव के लोग वहां खेलते रहे हैं.

ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण खत्म होने से पहले खेल मैदान हुआ अतिक्रमण मुक्त (ETV Bharat)

40 मिनट के अंदर अवैध कब्जा हटाया

शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शनिवार को ही कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी व एसडीएम अनूप श्रीवास्तव को 1 सप्ताह के भीतर खेल मैदान की भूमि से कब्जा हटाने के निर्देश दिए. लेकिन अधिकारियों ने मात्र 40 मिनट में अवैध कब्जा हटाकर खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करा दिया. मंच में भाषण के दौरान ही जब इस कार्य से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवगत कराया गया, तो उन्होंने भरे मंच से अधिकारियों की तारीफ की.

40 मिनट के अंदर अवैध कब्जा हटाया (ETV Bharat)

'त्वरित कार्रवाई कर मौके पर ही हटाया कब्जा'

कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर कहा, "यह सार्वजनिक प्रायोजन के लिए शासकीय जमीन है, जिसे गांव के लोग पारंपरिक रूप से खेल मैदान के रूप में प्रयोग करते थे. इस जमीन पर गुर्जरों ने कब्जा कर लिया था. मंत्री जी ने 7 दिन में कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर ही कब्जा हटवाने की कार्रवाई कर दी."