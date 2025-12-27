बाघिन को मिली आजादी, माधव टाइगर रिजर्व का पिंजरा खुलते ही लगायी दौड़
मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व में बढ़ा बाघों का कुनबा, एक बाघिन को खुले जंगल में छोड़ा गया, 8 पहुंची बाघों की संख्या.
ग्वालियर/शिवपुरी: मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व के लिए शनिवार का दिन अहम रहा. यहां एक और मादा बाघ को खुले जंगल में आजाद किया गया. ये मादा बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत मध्य प्रदेश के शिवपुरी माधव टाइगर रिजर्व में लाया गया था. जैसे ही शनिवार सुबह बाघिन को पिंजरे से आजाद किया गया वह तेजी से जंगल की ओर दौड़ लगाती दिखायी दी.
27 साल बाद लौटे थे माधव नेशनल पार्क में बाघ
बाघों के पुनर्वास के जरिए माधव नेशनल पार्क को फिर बाघों से गुलजार करने की दिशा में 10 मार्च 2023 को एक नर और एक मादा बाघ को माधव नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ा गया था. ये प्रयास था कि 27 वर्षों से बाघों से सूना माधव नेशनल पार्क में फिर बाघ दिखायी दें और उनकी आबादी बढ़े और यहां पर्यटन को बढ़ावा मिले. तब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने बाघों की एंट्री करायी थी. कुछ समय बाद ही एक मादा बाघ को फिर यहां छोड़ा गया था.
एक एक कर बड़ी संख्या, सितंबर में जन्मे दो शावक
इस पुनर्स्थापना के लिये उठाये कदम के बाद यहां एक एक कर बाघों की संख्या बढ़ रही है. मार्च 2025 में शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश के 9 वें टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला और इसके बाद एक एक कर बाघों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है. मार्च महीने में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी एक मादा बाघ को यहां बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत जंगल में छोड़ा था. इसके बाद अप्रैल में भी एक नर बाघ को माधव टाइगर रिजर्व में लाया गया. इसके बाद बाघिन MT-3 ने सितंबर में दो शावकों को जन्म दिया था.
माधव टाइगर रिजर्व में अब 8 हुई बाघों की संख्या
अब जब माधव टाइगर रिजर्व में दो शावकों समेत 7 बाघ थे जिनमे दो शावक दो नर और तीन मादा बाघ थी. अब शनिवार को एक बार फिर बांधवगढ़ से शिवपुरी लाई गई. मादा बाघिन को माधव टाइगर रिजर्व में छोड़ने के साथ ही यहां बाघों की कुल संख्या 8 हो चुकी है. जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश के वन विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दी है.