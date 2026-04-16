बाड़े में बैठी भैंस को बनाया बाघिन ने बनाया निवाला, जबड़े में दबोच ले गई अपने टेरिटरी
शिवपुरी में बाड़े में बैठी भैंस को बाघिन ने बनाया शिकार, ग्रामीण ने भाग कर बचाई जान, हाथियों की मदद से टाइगर्स का किया रेस्क्यू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 8:28 PM IST
शिवपुरी: टाइगर अपनी चाल, स्पीड और शिकार करने के अंदाज को लेकर खूब चर्चा में रहता है. सोशल मीडिया पर आए दिन बाघों के कई रोमांचक वीडियो भी देखने मिलते हैं. जो कभी टाइगर रिजर्व घूमने गए पर्यटकों तो वहां के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो शिवपुरी से सामने आया है. जो नरवर तहसील के धमकन गांव का बताया जा रहा है. जहां एक बाघ ने भैंसा को अपना शिकार बनाया.
मादा बाघिन ने भैंस पर किया हमला
नरवर तहसील के रायपुर धमकन गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया. जब माधव टाइगर रिजर्व से निकलकर एक मादा बाघिन आबादी क्षेत्र एमटी-6 रायपुर धमकन जा पहुंचा. यहां उसने रामबरन गुर्जर के घर से करीब 50 मीटर दूरी पर बाड़े में बैठी भैंस पर हमला कर दिया. टाइगर ने भैंस की गर्दन अपने जबड़े में दबोच ली और उसे खींचकर ले गई. इसी दौरान रामबरन गुर्जर का आमना-सामना टाइगर से हो गया. ग्रामीणों के मुताबिक रामबरन ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया.
हाथियों के जरिए बाघिन का रेस्क्यू
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पार्क प्रबंधन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जहां टीम ने हाथियों की मदद से टाइगर को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया. इस टाइगर को वापस टाइगर रिजर्व भेजने के लिए वन प्रशासन के अधिकारियों ने हाथियों का सहारा लेकर उसे रेस्क्यू किया. बताना जरूरी है कि माधव नेशनल पार्क के आसपास घनी बस्ती और गांव मौजूद है. ऐसे में यह टाइगर अक्सर शिकार की तलाश में इन गांव और बस्तियों में धमक देते हुए दिखाई देते हैं. यही वजह है कि इन्हें लेकर अक्सर ग्रामीणों में डर बना रहता है.
- टाइगर ने महिला को जबड़े में दबाया, साथियों ने हिम्मत दिखाकर बचाई जान, जंगल की ओर भागा बाघ
- सतपुड़ा के जंगल में आदिवासी को जिंदा चबा गया टाइगर, महुए के लालच में कोर जोन के अंदर पहुंचा था
पन्ना में महिला पर किया था बाघ ने हमला
इसी तरह टाइगर का एक वीडियो 11 अप्रैल को भी सामने आया था. जहां पन्ना के महुआ टोला क्षेत्र में एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया था और घसीट कर जंगल ले जाने लगा था, तभी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर टाइगर के हमले को नाकाम किया और महिला को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था.