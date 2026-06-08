ETV Bharat / state

रईसी दिखाना पड़ा भारी, महिला यूट्यूबर ने जिन गहनों की नुमाइश की, वही उड़ा ले गए चोर

शिवपुरी में महिला यूट्यूबर जेवरों के वीडियो बनाकर करती थी पोस्ट, चोरों ने घर से नगदी-जेवर समेत करीब 8 लाख का माल किया चोरी

SHIVPURI YOUTUBER RACHNA GURJAR
महिला यूट्यूबर के घर से चोरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 11:48 AM IST

|

Updated : June 8, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी: एक महिला को सोशल मीडिया पर अपनी दौलत दिखाना भारी पड़ गया. चोरों ने महिला के घर के रेकी कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया. मामला नरवर थाना क्षेत्र के मोहनी ख्यावदा गांव का है. देर रात चोरों ने चर्चित महिला यूट्यूबर के घर को निशाना बनाते हुए नगदी, सोने-चांदी के जेवरात और अन्य सामान पर हाथ साफ कर कर दिया. चोरी गए माल की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है. चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने पहले घर की बाउंड्री पर लगी तार फेंसिंग काटी, फिर परिवार को ऊपरी मंजिल पर ही बंद कर चोरी कर फरार हो गए.

यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर में घुसे चोर
जानकारी के अनुसार, यूट्यूबर रचना गुर्जर पत्नी उदल सिंह गुर्जर के घर में रात करीब 1:49 बजे चार अज्ञात बदमाश पीछे की ओर से पहुंचे. उन्होंने करीब 8 फीट ऊंची बाउंड्री पर लगी फेंसिंग काटकर परिसर में प्रवेश किया. उस समय रचना गुर्जर और उनका परिवार घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था. बदमाशों ने दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी. इसके बाद चोरों ने निचली मंजिल पर बने कमरे में रखी अलमारी को खंगाल डाला.

महिला यूट्यूबर ने जिन गहनों की नुमाइश की, वही उड़ा ले गए चोर (ETV Bharat)

अलमारी से 1 लाख 91 हजार रुपए नगद, चार सोने की अंगूठियां, एक मंगलसूत्र, चांदी की करदौनी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. इतना ही नहीं, चोर घर में रखी रेडबुल सॉफ्ट ड्रिंक की तीन पेटियां भी अपने साथ ले गए, जिनमें 72 कैन रखे हुए थे. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, चोर करीब 8 लाख रुपए का माल ले गए.

RACHNA GURJAR JEWELRY STOLEN
चोरों ने घर से नगदी-जेवर समेत 8 लाख का माल उड़ाया (ETV Bharat)

चोरों ने कैमरों का रुख मोड़ा, लाखों की चोरी
रचना के पति उदल सिंह गुर्जर ने बताया कि, ''रात करीब ढाई बजे जब वे पानी पीने के लिए उठे तो दरवाजा बाहर से बंद मिला. शक होने पर उन्होंने मोबाइल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी. जांच में सामने आया कि चोरों ने कैमरों का रुख ऊपर की ओर मोड़ दिया था, ताकि उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड न हो सकें. इसके बाद उन्होंने अपने भाई गिर्राज को फोन कर बुलाया. जब वह मौके पर पहुंचे तो बाउंड्री का गेट अंदर से बंद था. बाद में एक 8 वर्षीय भतीजा बाउंड्री पर चढ़कर अंदर पहुंचा और उसने दरवाजे की कुंडी खोली, तब परिवार बाहर निकल सका सका. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.''

SHIVPURI YOUTUBER HOUSE ROBBERY
यूट्यूबर जेवरों के वीडियो बनाकर करती थी पोस्ट (ETV Bharat)

इस मामले में नरवर थाना प्रभारी विनय यादव का कहना है CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हुई है. जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा.

रचना सोशल मीडिया पर दिखाती थी आलीशान जीवनशैली
रचना गुर्जर सोशल मीडिया पर अपने आलीशान घर, महंगे डेकोरेशन, सोने-चांदी के आभूषणों और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो नियमित रूप से साझा करती हैं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर घर की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया हो. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

Last Updated : June 8, 2026 at 12:35 PM IST

TAGGED:

SHIVPURI YOUTUBER HOUSE ROBBERY
STOLEN JEWELRY YOUTUBER HOUSE
RACHNA GURJAR SHARE JEWELRY VIDEOS
RACHNA GURJAR JEWELRY STOLEN
SHIVPURI YOUTUBER RACHNA GURJAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.