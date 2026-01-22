ETV Bharat / state

शिवपुरी ज्वेलरी शॉप डकैती का खुलासा, 46 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना सहित 2 गिरफ्तार

शिवपुरी पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रकाश ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस.

SHIVPURI JEWELRY SHOP THEFT
शिवपुरी में 46 किलो चांदी संग 2 चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी: कोलारस पुलिस ने कस्बे में बीते साल एक ज्वेलर्स शॉप में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 46 किलो चांदी और 50 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं. आरोपी की पहचान खोंकर रोड निवासी अमन (22) और कुलवारा निवासी अभिषेक रावत (19) के रूप में की गई. जब्त जेवरात की कीमत लगभग 53 लाख रुपए बताई जा रही है.

46 किलो चांदी चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

26-27 जुलाई 2025 की रात अज्ञात चोरों ने कोलारस कस्बे के सदर बाजार में स्थित गिरीश जैन की प्रकाश ज्वेलर्स में बड़ी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए थे. चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए दुकान की मेन शटर के अलावा अंदर के दो अलग-अलग गेटों के ताले भी तोड़े. इसके बाद दुकान के अंदर वाले कमरे में बैगों में रखे जेवर लेकर बाइक से ही भाग गए.

शिवपुरी में ज्वेलरी शॉप डकैती का खुलासा (ETV Bharat)

बजार में जेवरात ठिकाने लगाने पहुंचा था आरोपी

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर चोरों का पता करने का हर संभव प्रयास किया लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका. पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुलिस पिछले दिनों किसी लूट की पड़ताल में लगी हुई थी, इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अमन (22) पिता लखन रावत खोंकर रोड निवासी कुछ जेवर गिरवीं रखने सर्राफा बाजार में आया था. इस सूचना पर पुलिस ने जब अपनी विवेचना आगे बढ़ाई तो पता चला कि अमन रावत पर सुरवाया में लूट और कोलारस में एक चोरी का मामला दर्ज है.

चोरी के जेवरात पहनकर घूम रही थी महिलाएं

इसी आधार पर पुलिस जब अमन के घर दबिश देने पहुंची तो घर की महिलाओं ने कुछ चांदी के जेवर पहन रखे थे, जिन पर कुछ विशेष टैग लगे थे. उस टैग को देखकर पुलिस का संदेह और गहरा गया. पुलिस ने अमन से पूछताछ शुरू की तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपने मामा संजय रावत पुत्र रामदयाल रावत, जानकी पुत्र रामदयाल रावत निवासी कुलवारा और ममेरे भाई अभिषेक रावत (19) पिता कमलसिंह रावत साल कुलवारा निवासी के साथ मिलकर छह माह पहले कोलारस के एक ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. ज्वेलरी शॉप में भारी मात्रा में चांदी और सोने के जेवरात चोरी किए थे. परिवार की महिलाओं द्वारा पहने हुए जेवर उसी चोरी के दौरान चुराए गए थे.

SHIVPURI JEWELRY SHOP ROBBERY
शिवपुरी में चोरी का 46 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना बरामद (ETV Bharat)

पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपी

पुलिस ने अमन की निशानदेही पर जब कुलवारा में दबिश दी तो संजय रावत और जानकी रावत मौके पर नहीं मिला. लेकिन अभिषेक रावत मिल गया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी के जेवरात जब्त कर लिए. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. जहां से दोनों को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. ताकि अन्य वारदातों के संंबंध में भी उनसे पूछताछ की जा सके.

ठाकुर बाबा के चबूतरे में दफन 46 किलो सोना

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि "चोरी का सामान ग्राम खोंकर में अमन के घर के पास स्थित ठाकुर बाबा के चबूतरे के पास गड्ढा खोदकर गाड़ दिया है." पुलिस दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उक्त सामान जमीन खोद कर बरामद कर लिया.

संभावना से कई गुना अधिक चांदी बरामद

जिस समय यह चोरी हुई थी, उस समय पुलिस द्वारा चोरी में 15 किलो चांदी, 50 ग्राम सोना और 50 हजार रुपये नगद चोरी जाना बताया था, लेकिन छह महीने बाद जब चोरी बरामद की गई तो पुलिस ने चोरों के कब्जे से 46 किलो चांदी के अलावा कुछ सोने के जेवर भी बरामद किए हैं. इसके अलावा अभी फरार आरोपियों के कब्जे से भी चोरी के इतने ही जेवर बरामद होने की संभावना है.

TAGGED:

SHIVPURI THEFT RING BUSTED
SHIVPURI JEWELRY SHOP THEFT
JEWELRY SHOP ROBBERY
SHIVPURI 46 KG SILVER SEIZED
SHIVPURI THEFT 46 KG SILVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.