शिवपुरी में मकान, दुकान और गोदाम भीषण आग, छज्जे में साड़ी बांधकर नीचे उतरा परिवार
शिवपुरी के करैरा में आग का तांडव, मकान और गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 12:10 PM IST
रिपोर्ट: यतीश कुमार
शिवपुरी: करैरा नगर में नया बस स्टैंड स्थित कनकने वस्त्रालय के मकान, दुकान और गोदाम में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि मकान और गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया. जबकि दुकान को कुछ हद तक बचा लिया गया. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कपड़े और साड़ियों का बड़ा स्टॉक जलने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.
जानकारी के मुताबकि, जगदीश कनकने करैरा में नया बस स्टैंड इलाके में रहते हैं. यहां उनकी कनकने वस्त्रालय के नाम से दुकान और गोदाम है. शुक्रवार रात करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लग गई. इस घटना में लाखों रुपए के कपड़े और साड़ियां जलकर राख हो गईं. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद शनिवार सुबह 6 बजे आग पर काबू पा लिया.
छज्जे में साड़ी बांधकर नीचे उतरा परिवार
बताया गया है कि कपड़ा व्यापारी जगदीश कनकने के मकान में नीचे दुकान और उसके पीछे गोदाम था. ऊपरी मंजिल पर उनका परिवार रहता था. रात में आग लगने से गोदाम और मकान पूरी तरह उसकी चपेट में आ गए. धुआं बढ़ने पर परिवार के सदस्यों ने छज्जे से साड़ी बांधकर नीचे उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाई.
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ने की 3 घंटे मशक्कत
आग पर काबू पाने के लिए करैरा नगर परिषद के साथ ही शिवपुरी, नरवर और मगरौनी से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, तब जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका. मकान मालिक जगदीश कनकने ने बताया कि, ''आगजनी में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. उनका घर और दुकान गोदाम पूरी तरह चलकर बर्बाद हो गया.'' आग किन कारणों से लगी वह नहीं बता सके. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है.
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करैरा थाना प्रभारी विनोद सिंह छावई ने बताया कि, ''शुक्रवा-शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया और सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.''