अमेरिका में महिला ने शिवपुरी की मां राज राजेश्वरी से मांगी मन्नत, कार्यसिद्धि पर चढ़ाया डॉलर का हार
400 साल प्राचीन राज राजेश्वरी मंदिर में अमेरिका में रहने वाली शिवपुरी की महिला ने अमेरिकी डॉलर की माला अर्पित की. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:42 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 8:02 PM IST
शिवपुरी : शहर के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन मां राज राजेश्वरी और मां नाग नागेश्वरी मंदिर की महिमा सात समंदर पार भी विख्यात है. मूल रूप से शिवपुरी की रहने वाली रश्मि गुप्ता अमेरिका के कैलीफोर्निया में रहती हैं. रश्मि की अटूट आस्था भी मां राज राजेश्वरी पर है. रश्मि जब भी भारत आती हैं तो दर्शन करने जरूर पहुंचती हैं. अब इस बार उन्होंने माता को अमेरिकी डॉलर का हार अर्पण किया है.
रश्मि की मां राज राजेश्वरी पर गहरी आस्था
रश्मि गुप्ता भले ही हजारों मील दूर रहती हैं लेकिन उनकी अटूट आस्था अपने शहर के प्राचीन मां राज राजेश्वरी और मां नाग नागेश्वरी दरबार में है. रश्मि गुप्ता का कहना है "इस दरबार से सच्चे मन से जो भी मांगा जाए, वह अवश्य पूरा होता है." कुछ समय पहले रश्मि गुप्ता ने अमेरिका में ही रहते हुए आंखें बंद कर मां राज राजेश्वरी का ध्यान किया और एक विशेष मनोकामना मांगी थी. उन्होंने मन्नत मांगी थी कि यदि उनकी यह मनोकामना पूरी हो गई, तो वह अमेरिकी डॉलर लेकर शिवपुरी आएंगी और मां के लिए विशेष हार अर्पित करेंगी.
मनोकामना पूरी होते ही निभाया अपना वादा
रश्मि की मनोकामना पूरी होते ही उन्होंने अपना वादा निभाया और सात समंदर पार का सफर तय कर सीधे शिवपुरी पहुंची. उन्होंने 200 अमेरिकी डॉलर ($200) का एक विशेष हार तैयार करवाया और मंदिर पहुंचकर मां के चरणों में श्रद्धापूर्वक भेंट किया. इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने पूजा करवाई. इस दौरान मंदिर में मौजूद भक्तों ने अमेरिकी डॉलर का हार देखकर खुशी जताई.
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दूर-दूर से मन्नत मांगने आते हैं भक्त
यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है. मंदिर में दूर-दूर से भक्त शादी-विवाह, बच्चों के मुंडन और परिवार के अन्य शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत से पहले मां का आशीर्वाद लेने और मन्नत मांगने आते हैं. मंदिर में भक्त केवल पूजा-पाठ करने ही नहीं आते, बल्कि अपने जीवन के हर शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए मां का आशीर्वाद लेने भी पहुंचते हैं.