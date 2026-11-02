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अमेरिका में महिला ने शिवपुरी की मां राज राजेश्वरी से मांगी मन्नत, कार्यसिद्धि पर चढ़ाया डॉलर का हार

अमेरिका में रहने वाली रश्मि गुप्ता की मां राज राजेश्वरी पर अटूट आस्था ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : शहर के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन मां राज राजेश्वरी और मां नाग नागेश्वरी मंदिर की महिमा सात समंदर पार भी विख्यात है. मूल रूप से शिवपुरी की रहने वाली रश्मि गुप्ता अमेरिका के कैलीफोर्निया में रहती हैं. रश्मि की अटूट आस्था भी मां राज राजेश्वरी पर है. रश्मि जब भी भारत आती हैं तो दर्शन करने जरूर पहुंचती हैं. अब इस बार उन्होंने माता को अमेरिकी डॉलर का हार अर्पण किया है.

रश्मि की मां राज राजेश्वरी पर गहरी आस्था