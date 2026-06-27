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शिवपुरी में तेज आंधी-तूफान का तांडव, मलबे में तब्दील हुए कई मकान, भारी-भरकम पेड़ गिरे

शिवपुरी में शनिवार देर शाम आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर गिरे, कच्चे मकानों की दीवारें भी हुईं क्षतिग्रस्त.

Shivpuri Strong storm Houses fell
कई मकानों के गिर गई दीवारें और छप्पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:43 PM IST

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​शिवपुरी: सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम आए भीषण आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. चक्रवाती हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि इलाके में कई जगह भारी नुकसान हुआ है. आंधी के चलते एक रिहायशी मकान और एक हाईवे किनारे बना ढाबा पूरी तरह धराशाई हो गया. वहीं, दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़ गए. गनीमत यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में कोई जनहानि नहीं हुई.

कई मकानों की गिर गई दीवारें और छप्पर

शनिवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काली घटाओं के साथ तेज आंधी शुरू हो गई. देखते ही देखते हवाओं ने रौद्र रूप धारण कर लिया. इस दौरान कई कच्चे घरों की दीवारें भी ढह गईं और छप्पर उड़ गए. सुभाषपुरा थाना इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला. यहां तेज हवाओं के कारण एक ग्रामीण का मकान और क्षेत्र में स्थित एक ढाबा ढह गया और मलबे में तब्दील हो गया.

तेज आंधी ने उखाड़ डाले कई पेड़ (ETV Bharat)

तेज आंधी ने उखाड़ डाले कई पेड़

तेज आंधी के कारण सड़कों के किनारे लगे कई भारी-भरकम पेड़ गिर गए. इससे आवागमन बाधित हो गया. शहर के पोलो ग्राउंड के पास तेज हवा के कारण 2 बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए. एक पेड़ की चपेट में एक दुकान और उसकी बाउंड्री आ गई, जबकि दूसरा पेड़ एक बड़ी होर्डिंग पर गिरने से बोर्ड भी धराशायी हो गया.

Shivpuri Strong storm
आंधी तूफान ने मचाया तबाही (ETV Bharat)

ग्रामीण सुदेश ने बताया कि "इस दौरान एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई. गनीमत रही की घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वहीं, मनियर क्षेत्र में भी एक पेड़ सड़क किनारे खड़ी बाइक पर गिर गया, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई."

प्रशासन और स्थानीय पुलिस की टीम नुकसान का जायजा लेने में जुटी हुई है. फिलहाल प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, जिसे बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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