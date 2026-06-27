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शिवपुरी में तेज आंधी-तूफान का तांडव, मलबे में तब्दील हुए कई मकान, भारी-भरकम पेड़ गिरे

कई मकानों के गिर गई दीवारें और छप्पर ( ETV Bharat )