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मध्य प्रदेश में बढ़े डॉग बाइट के मामले, शिवपुरी में 24 घंटे में बच्चों, मवेशियों समेत कई शिकार

शिवपुरी में कुत्तों का आतंक ( ETV Bharat )

​शिवपुरी: ​शिवपुरी जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में इंदार और सिरसौद थाना क्षेत्रों में कुत्तों के हमलों की दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं जिससे ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भारी दहशत का माहौल है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता इन घटनाओं के बाद काफी बढ़ गई है. ताजा मामला ​इंदार थाना क्षेत्र के अम्हारा गांव का है जहां शुक्रवार शाम से लेकर रात तक एक खूंखार आवारा कुत्ते ने जमकर उत्पात मचाया. कुत्ते ने महज कुछ घंटों के भीतर 8 लोगों और 3 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया.