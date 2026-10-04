मध्य प्रदेश में बढ़े डॉग बाइट के मामले, शिवपुरी में 24 घंटे में बच्चों, मवेशियों समेत कई शिकार
शिवपुरी में कुत्तों का आतंक, इंदार और सिरसौद में एक ही दिन में कई लोग और मवेशी घायल. रिपोर्ट मोनू प्रधान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 3:32 PM IST
शिवपुरी: शिवपुरी जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में इंदार और सिरसौद थाना क्षेत्रों में कुत्तों के हमलों की दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं जिससे ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भारी दहशत का माहौल है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता इन घटनाओं के बाद काफी बढ़ गई है. ताजा मामला इंदार थाना क्षेत्र के अम्हारा गांव का है जहां शुक्रवार शाम से लेकर रात तक एक खूंखार आवारा कुत्ते ने जमकर उत्पात मचाया. कुत्ते ने महज कुछ घंटों के भीतर 8 लोगों और 3 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया.
8 ग्रामीणों को कुते ने काटा
इस हमले में लल्लू यादव, रामबीर जाटव, दलेल सिंह, चंद्रपाल यादव, मोहन कोली और अजब सिंह आदिवासी सहित कुल 8 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को फौरन इलाज के लिए बदरवास स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां उनका एंटी-रेबीज इलाज जारी है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमलावर कुत्ता अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है जिसके कारण पूरे गांव में डर का माहौल है और लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं.
कुश्यारा गांव में 3 बच्चों को कुत्ते ने काटा
इसी तरह दूसरी घटना सिरसौद थाना क्षेत्र के कुश्यारा गांव की है. जहां एक पालतू कुत्ते ने अचानक तीन बच्चों पर हमला कर दिया. घायलों में 4 साल की मासूम नंदनी स्वामी समेत तीन बच्चे घायल हो गए. बच्ची के पिता दुर्गेश गोस्वामी ने जानकारी दी कि उनके पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने उनकी बेटी और अन्य बच्चों को काटा. बच्चों को तुरंत उपचार दिलाया गया. बदरवास बीएमओ डॉ चेतेंद्र कुशवाहा ने बताया कि "अम्हारा गांव के कुछ ग्रामीणों को श्वान ने काट लिया था. सभी घायलों को रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया है. फिलहाल सभी की हालत ठीक है. उन्हें कुछ दिन बाद दोबारा अस्पताल आकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह दी गई है."
ये भी पढ़ें:
- 9 महीने में 2414 लोगों को काटा, बुरहानपुर में डॉग बाइट के चौंकाने वाले मामले
- मध्य प्रदेश में 10 लाख कुत्तों से हारा प्रशासन!, फिर डॉग बाइट की शिकार बच्ची, हालत क्रिटिकल
इन घटनाओं से ठीक पहले, 27 सितंबर को शिवपुरी शहर के भीतर भी एक आवारा कुत्ते ने लगभग 35 लोगों को काटकर घायल कर दिया था. लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद जिलावासियों में भारी गुस्सा और डर है. लोगों ने स्थानीय प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और पालतू कुत्तों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.