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आधी रात अचानक बरसने लगे 3-3 किलो के पत्थर, घरों में दुबके लोग, छत-दीवार पर आई दरारें

शिवपुरी में पत्थर खदान में अनियंत्रित ब्लास्टिंग का आरोप, बड़े-बड़े पत्थर उड़कर घरों की छत पर गिरे, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम.

SHIVPURI STONE MINE BLASTING
घरों की छत पर गिरे बड़े-बड़े पत्थर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी: करेरा तहसील अंतर्गत ग्राम सिलारपुर के ग्रामीणों ने मंगलवार की रात लगभग 8 बजे कोटा-झांसी फोरलेन जाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि पत्थर उत्खनन खदान में डायनामाइट से ब्लास्ट किया गया. जिससे बड़े-बड़े पत्थर हवा में उड़कर ग्रामीणों के घरों पर गिर गए. इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है. वहीं, जाम की सूचना मिलने पर करेरा एसडीएम अनुराग निगवाल और करेरा टीआई ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी. जब लोग नहीं माने, तो क्रेशर को सील कर दिया, तब कहीं जाकर जाम खुल सका. लगभग डेढ़ घंटे तक चले इस जाम में हजारों लोग व सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं.

घरों की छतें और दीवारें टूटने का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार सिल्लारपुर गांव के नजदीक स्थित एक पत्थर खदान पर नियमों को ताक पर रखकर भारी विस्फोट (ब्लास्टिंग) किया गया. विस्फोट इतना भीषण था कि पत्थरों के बड़े-बड़े टुकड़े उड़कर सीधे ग्रामीणों के घरों पर आ गिरे. इस हादसे में कई मकानों के टीन शेड और छतें टूट गईं. वहीं कुछ घरों की दीवारों में दरारें आ गईं. ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग के समय धमाका इतना तेज था कि पूरा गांव दहल उठा. इसमें किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है. बताया जा रहा है कि एक-एक पत्थर करीब 3-3 किलोग्राम का था.

पत्थर खदान में अनियंत्रित ब्लास्टिंग का आरोप (ETV Bharat)

अवैध और अनियंत्रित ब्लास्टिंग का आरोप

घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में महिला पुरुष और बुजुर्गों ने एकजुट होकर कोटा-झांसी नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध और अनियंत्रित रूप से भारी ब्लास्टिंग की जा रही है. जिससे उनके जीवन और आशियानों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है. कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई.

​आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की मांग है कि ​दोषी क्रेशर/खदान संचालक के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. ​जिन ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए. ​आबादी क्षेत्र के नजदीक इस तरह की खतरनाक ब्लास्टिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए.

SHIVPURI BOULDERS DAMAGES ROOFS
नुकसान का जायजा लेकर मुआवजा देने का मिला आश्वासन (ETV Bharat)

रिपोर्ट तैयार कर उचित मुआवजा देने का मिला आश्वासन

चक्काजाम और हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया. प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाएगा. अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम हटाया, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे.

इस मामले में जिला खनिज अधिकारी रामसिंह उइके ने कहा, "रात में ब्लास्टिंग नहीं की जा सकती है. जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लीज निरस्त कर क्रेशर बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी. मामले की जानकारी कलेक्टर शिवपुरी को दे दी गई है."

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