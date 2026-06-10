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आधी रात अचानक बरसने लगे 3-3 किलो के पत्थर, घरों में दुबके लोग, छत-दीवार पर आई दरारें

घरों की छत पर गिरे बड़े-बड़े पत्थर ( ETV Bharat )