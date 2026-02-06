ETV Bharat / state

स्टोन सिटी से ग्रेनाइट सिटी बना शिवपुरी, कई स्थानों पर खदानों के लिए सर्वे और टेस्टिंग

अभी तक शिवपुरी की पहचान स्टोन, फर्सी के लिए होती थी. अब यहां ग्रेनाइट व्यापक स्तर पर मिलने की पुष्टि.

स्टोन सिटी से ग्रेनाइट सिटी बना शिवपुरी
शिवपुरी : पत्थर व फर्शी के लिए प्रदेश व देशभर में अपनी पहचान रखने वाले शिवपुरी में अब ग्रेनाइट की खदानें भी संचालित होंगी. इससे बड़े स्तर पर रोजगार मिलने के नए अवसर पैदा होंगे. शिवपुरी जिले के नरवर मगरौनी के पास ग्राम विची में 4 हेक्टेयर की खदान शुरू हुई है. इसमें से ग्रेनाइट निकल रहा है. इस खदान का 20 साल के लिए अनुबंध किया गया है.

खदान की तैयारी 2 साल से चल रही थी

शिवपुरी में यह पहली बार है जब यहां पर कोई खदान से ग्रेनाइट निकला है. खदान को लेकर पिछले दो साल से तैयारी चल रही थी. इस दौरान माइनिंग विभाग ने लीज संचालक के साथ मिलकर निकले ग्रेनाइट को टेस्टिंग के लिए भेजा. फिर इस खदान को शुरू किया गया.

इस खदान की लीज शासन को 20 लाख रुपए हासिल हुई है, जिनकी समय अवधि 20 साल है तो वही माइनिंग विभाग को भी इस खदान से रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली राशि से आय होगी.

शिवपुरी के ग्रेनाइट की पॉलिश होगी राजस्थान में

इस खदान से निकलने वाला ग्रेनाइट पत्थर कटिंग व पॉलिसिंग के लिए किशनगढ़ राजस्थान भेजा जाएगा. इसके बाद देशभर में इसकी सप्लाई की जाएगी. शिवपुरी में पत्थर की खदानों का काम पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कम हो गया था. ग्रेनाइट की खदान के बाद जिले में इस कीमती पत्थर की अन्य खदानों का भी स्कोप देखा जा रहा है. माइनिंग विभाग द्वारा नरवर में भी विची के पास फूलपुर व पिछोर के ग्राम गरेठा सहित अन्य स्थानों पर भी ग्रेनाइट की खदानों के लिए टेस्टिंग की जा रही है.

शिवपुरी के ग्रेनाइट की पॉलिश होगी राजस्थान में

शिवपुरी में प्लांट लग जाए तो बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

खदान कारोबारी अजय सिंह कुशवाह का कहना है "शिवपुरी जिले में ग्रेनाइट की खदानों का बहुत स्कोप है और इसके लिए अगर प्रशासन प्रयास करे तो शिवपुरी में बड़े स्तर पर ग्रेनाइट के पत्थर का बड़ा कारोबार हो सकता है. इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे." माइनिंग विभाग के अनुसार ग्रेनाइट की कटिंग से लेकर पॉलिश के लिए प्लांट लगाने में काफी खर्चा आता है.

कटिंग व पॉलिस का काम किशनगढ़ राजस्थान में

शुरूआत में इस पत्थर की कटिंग व पॉलिस का काम किशनगढ़ राजस्थान में कराया जा रहा है. बाद में शिवपुरी में ही यह प्लांट करीब दो करोड़ रुपए से लगाया जाएगा और उसके बाद ग्रेनाइट का पत्थर पूरी तरह से शिवपुरी में ही तैयार होगा.

माइनिंग अधिकारी आरएस उइके ने बताया "शिवपुरी में ग्रेनाइट की खदान शुरू की गई है. ये पहली खदान है. हम आसपास के क्षेत्र में और खोज करके ग्रेनाइट पत्थर की तलाश कर रहे हैं. शिवपुरी में अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आने वाले कुछ दिनों में ग्रेनाइट उद्योग फलने फूलने की संभावना है."

