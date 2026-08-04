शिवपुरी में पिता की जगह उसके पुत्र का मृत्यु प्रमाण पत्र किया जारी, जनसुनवाई में लगाई गुहार
शिवपुरी की रन्नोद नगर परिषद में पिता की जगह बनाया पुत्र का मृत्यु प्रमाण पत्र. पीड़ित को नहीं मिल रहीं सुविधाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 11:02 PM IST
शिवपुरी: हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर और अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब एक युवक ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद के जिंदा होने का सबूत दिया. पीड़ित ने कहा अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने पर प्रशासन ने मुझे जीते जी मार डाला. कलेक्टर साहब मेरा दाना पानी सब बंद हो गया. यह मामला रन्नोद नगर परिषद का है. प्रशासन अब अपनी गलती सुधारने की बात कह रहा है.
पिता की जगह उसके पुत्र का मृत्यु प्रमाण पत्र किया जारी
जिला कलेक्टर कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचे पीड़ित गिलटा आदिवासी ने बताया, "रन्नौद के वार्ड-14 निवासी मेरे पिता जिगना आदिवासी का निधन 24 अक्टूबर 2022 को हुआ था. वर्ष 2023 में नगर परिषद रन्नौद से अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया. साक्षर न होने के कारण मैं प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण की स्वयं जांच नहीं कर सका. प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मुझे मिलने वाला राशन तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ अचानक बंद हो गया. बैक एंड डेटाबेस में आधार रिकॉर्ड अपडेट होने के कारण कागजों में मुझे मृत घोषित कर दिया गया था.
जब पीड़ित अपने दिवंगत पिता की भूमि का नामांतरण कराने पटवारी के पास पहुंचा, तब रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नगर परिषद रन्नौद ने पिता जिगना आदिवासी के बजाय उसके पुत्र गिलटा आदिवासी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया था.
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जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार
पिछले एक वर्ष से स्थानीय स्तर पर सुधार हेतु प्रयासरत रहने के बाद, पीड़ित ने जिला मुख्यालय शिवपुरी पहुंचकर कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन सौंपा. पीड़ित ने शासकीय अभिलेखों में स्वयं को जीवित दर्ज करने और बंद की गई सभी शासकीय सुविधाओं को पुनः बहाल करने की मांग की है. पैतृक संपत्ति के नामांतरण की विधिक प्रक्रिया भी रुक गई है.
इस मामले में नगर परिषद सीएमओ विष्णु भदकरिया का कहना है, "पीड़ित युवक की शिकायत पर हम संपूर्ण मामले की जांच करवा रहे हैं. अगर डाटा एंट्री बेस पर कोई त्रुटि हुई है तो उसमें शीघ्र संशोधन किया जाएगा."