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शिवपुरी में रातों-रात अज्ञात लोगों ने तोड़ दिए स्टाप डैम के गेट, तेजी से खाली हो रही सिंध

शिवपुरी के बदरवास में सिंध नदी पर बने स्टाप डैम के कई गेटों को बदमाशों ने तोड़ा. जल संकट की आहट से ग्रामीण परेशान.

SHIVPURI SINDH RIVER STOP DAM
शिवपुरी में रातों-रात अज्ञात लोगों ने तोड़ दिए स्टाप डैम के गेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 6:08 PM IST

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शिवपुरी: बदरवास में सिंध नदी पर सढ़बूढ़ घाट पर बने स्टाप डैम के कई गेटों को गुरुवार की रात अज्ञात लोगों ने तोड़े दिए तो कई गेट खोल दिए हैं. स्टाप डैम के गेट तोड़े और खोले जाने से सिंध नदी का पानी तेजी से खाली हाे रहा है. पानी तेजी से बहकर मड़ीखेड़ा डैम में पहुंच रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जल संसाधन विभाग ने स्टाप डैम के गेट न तो बंद करवाए और न ही ठीक करवाए हैं.

सिंध नदी पर बने स्टाप डैम के गेट तोड़े

ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने गुरुवार की रात बदरवास में सिंध नदी पर बने स्टाप डैम के कई गेट क्षतिग्रस्त कर दिए तो कई गेट खोल दिए. जिन्हें जल संसाधन विभाग ने अभी तक बंद नहीं कराया है.

ग्रामीणों का कहना है कि अगर सभी स्टाप डेम के गेट बंद नहीं किए गए तो आने वाले समय में इस नदी के आसपास के कई गांवों में वाटर लेवल कम हो जाएगा और जलस्त्रोतों में पानी सूखने से परेशानी की स्थिति निर्मित हो जाएगी. इसके अलावा गर्मी के इस मौसम में मवेशियों को भी पानी नहीं मिलेगा.

बदमाशों ने सिंध नदी पर बने स्टाप डैम के कई गेटों को तोड़ा (ETV Bharat)

रेत माफियाओं से सांठ-गांठ का आरोप

ग्रामीणों का तो यहां तक आरोप है कि नदी में पानी भरा रहने के कारण नदी में से रेत निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में जो रेत माफिया नदी के विभिन्न घाटों से रेत का खनन कर बाजार में बेच रहे हैं, उन्होंने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों से सांठ-गांठ कर कर डैम के गेटों को बंद नहीं करने दिया है. इससे नदी का पानी खत्म हो जाने पर आसानी से रेत का अवैध खनन किया जा सकेगा.

STOP DAM GATES BROKEN BADARWAS
बदरवास में सिंध नदी पर बने स्टाप डैम के गेटो को तोड़ा (ETV Bharat)

'स्टाप डैम के गेट तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई'

बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने बताया, "मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है. इस संबंध में जल संसाधन विभाग के जिम्मेदारों को अवगत करवा रहा हूं. गेट किसने और क्यों खोले और क्यों तोड़े इसकी जांच करवाई जाएगी. इसके अलावा गेटों को बंद करवाने के लिए संबंधित को निर्देश देने के साथ-साथ, स्टाप डैम के गेट क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

टामकी गांव में बने स्टाप डैम के तोड़े थे गेट

इससे पूर्व सिंध नदी पर ही ग्राम टामकी पर बने स्टाप डैम के गेट इसी तरह रातों-रात तोड़े दिए गए थे. उस समय भी सिंध नदी खाली हो जाने के बाद यहां माफिया ने रेत का जमकर खनन किया था. हालांकि कागजी खानापूर्ति के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लगा है.

कोलारस और शिवपुरी में सिंध नदी पर बने हैं 7 स्टाप डैम

कोलारस और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में सिंध नदी पर 7 स्टाप डैम बनवाए गए हैं. कोलारस विधानसभा में 5 और शिवपुरी विधानसभा में 2 स्टाप डैम हैं. एक स्टाप डैम की लागत 5 करोड़ रुपए है. इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के 100 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों को लाभांवित करने के लिए करीब साढ़े 5 साल पहले सिंध नदी में ये स्टाप डैम बनवाए गए थे.

स्टाप डैम के कारण बना रहता है वाटर लेवल

इन स्टाप डैम के कारण सिंध नदी में वर्ष भर पानी रहता है और सिंध नदी के दोनों किनारों पर 5 से 10 किमी की दूरी तक बसे गांवों में वाटर लेवल मेनटेन होता है. जल संसाधन विभाग बारिश के मौसम से कुछ समय पूर्व स्टाप डैम के गेटों को खोल देता है और बारिश का मौसम समाप्त हाेते ही इन गेटों को बंद कर दिया जाता है.

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