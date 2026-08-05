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ऐतिहासिक है शिवपुरी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जानिए महाभारत कालीन इतिहास और 52 कुंडों का रहस्य

सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का पर्व, यहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है. हर साल महाशिवरात्रि के बाद लगने वाला सिद्धेश्वर-बाणगंगा मेला शिवपुरी का सबसे बड़ा और प्राचीन धार्मिक आयोजन माना जाता है, जहां जिले भर से ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों और कस्बों से भी हजारों की संख्या में लोग खिंचे चले आते हैं.

शिवपुरी: शहर में छत्री रोड पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर इस पूरे इलाके की आस्था और पहचान है. जाधव सागर झील के पूर्वी किनारे पर बसा यह मंदिर सदियों पुराना है. स्थानीय लोगों की मानें तो यहां आते ही जो सुकून मिलता है, उसकी बात ही कुछ अलग है.

सिद्धेश्वर मंदिर और बाणगंगा क्षेत्र को लेकर महाभारत काल से कहानी जुड़ी है. मंदिर के सेवादार सूरज भट्ट बताते हैं, "जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौर में जंगलों में भटक रहे थे, तब वे शिवपुरी और बैराड़ के घने जंगलों में कुछ समय के लिए ठहरे थे. उसी दौरान पांडवों को प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं थी, तब अर्जुन ने अपनी गांडीव पर बाण चढ़ाया और जमीन पर दे मारा. तीर लगते ही धरती का सीना चीरकर शीतल जलधारा बह निकली. बाण से गंगा प्रकट हुई, इसलिए इस जगह को बाणगंगा कहा गया. बाणगंगा क्षेत्र आज भी अपने 52 पवित्र कुंडों के लिए पूरे अंचल में मशहूर है."

महाभारत काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास (ETV Bharat)

ओंकारेश्वर से लाया गया था शिवलिंग

सिद्धेश्वर मंदिर में विराजित पवित्र शिवलिंग को लेकर कहा जाता है कि इसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से लाकर यहां स्थापित किया गया था. केवल महादेव ही नहीं, मंदिर परिसर में भगवान गणेश, कार्तिकेय, राम-जानकी, राधा-कृष्ण और लक्ष्मी-नारायण की भी बेहद दुर्लभ और प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं. मंदिर के ठीक पीछे गुरु गोरखनाथ का मंदिर है. कहा जाता है कि यहां 12वीं शताब्दी की सिद्ध गोरखनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है. लोक परंपराओं की माने तो गुरु गोरखनाथ ने स्वयं इस पवित्र स्थान पर बैठकर कठिन तपस्या की थी.

ओंकारेश्वर से लाया गया था शिवलिंग (ETV Bharat)

सिंधिया राजवंश और महारानी बैजाबाई का योगदान

इतिहासकारों के अनुसार आज मंदिर का जो भव्य स्वरूप हमें दिखाई देता है, उसका जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में सिंधिया शासनकाल के दौरान हुआ था. दौलतराव सिंधिया की पत्नी महारानी बैजाबाई सिंधिया ने शिवपुरी में कई शिव मंदिरों का निर्माण और संरक्षण कराया था. सिद्धेश्वर मंदिर भी उन्हीं में से एक प्रमुख केंद्र बना. शिवपुरी का भदैया कुंड, सिंधिया छतरियां, जाधव सागर और सिद्धेश्वर मंदिर ये सभी स्थान एक सीधी रेखा में स्थित हैं.

अर्जुन के बाण से फूटी थी जलधारा (ETV Bharat)

साधु संतों की तपोभूमि रहा है सिद्धेश्वर मंदिर

लगभग 150 साल पहले मंदिर के चारों तरफ घना और बीहड़ जंगल हुआ करता था. यहां हर समय सिद्ध साधु-संतों का डेरा जमा रहता था. सावन के महीने में श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ से जल लाकर महादेव का अभिषेक करते हैं. विजयादशमी के मौके पर आज भी मंदिर परिसर में रावण दहन की बरसों पुरानी परंपरा बड़े धूमधाम से निभाई जाती है. ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर से आए शिवलिंग और बाणगंगा के पवित्र कुंडों के दर्शन करने मात्र से ही श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है.