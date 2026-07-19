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सिंधिया राजवंश की आस्था का केंद्र है श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर, जानिए इससे जुड़ी रोचक मान्यताएं

सिंधिया राजवंश की आस्था का केंद्र है श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर ( ETV Bharat )

स्थानीय लोगों और मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था रही है. राजमाता विजयाराजे सिंधिया जब भी शिवपुरी आती थीं, तो यहां दर्शन के लिए जरूर पहुंचती थीं. उनके बाद माधवराव सिंधिया ने भी इस परंपरा को निभाया. वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिवपुरी प्रवास के दौरान मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं.

शिवपुरी: शहर के दो बत्ती चौराहा स्थित छत्री रोड पर बना श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर शिवपुरी के सबसे पुराने और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. हर मंगलवार और शनिवार यहां सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर भगवान हनुमान की विशेष कृपा होती है. इसी वजह से जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन करने पहुंचते हैं.

जानिए मंदिर से जुड़ी रोचक मान्यताएं (ETV Bharat)

ऐसे पड़ा 'चिंताहरण' नाम

मंदिर के नाम को लेकर एक पुरानी लोकमान्यता प्रचलित है. बताया जाता है कि रियासत काल में एक व्यापारी संतान प्राप्ति की कामना लेकर लंबे समय तक यहां पूजा करते रहे. मान्यता है कि एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान हनुमान के दर्शन हुए और उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मिला. कुछ समय बाद उनके घर संतान का जन्म हुआ. इसके बाद लोगों ने भगवान को 'चिंताहरण' नाम से पुकारना शुरू कर दिया. हालांकि यह स्थानीय मान्यता है.

चिंताहरण हनुमान मंदिर में सिंधिया राज घराने टेकते हैं माथा (ETV Bharat)

मंदिर परिसर में थी प्राचीन बावड़ी

स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि, मंदिर परिसर में कभी एक बड़ी बावड़ी हुआ करती थी. उस समय आसपास के लोग इसी बावड़ी से पानी भरते थे. पुराने निवासी इसे शहर की महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक मानते हैं. आज भी कई लोग इस बावड़ी का जिक्र मंदिर के इतिहास के साथ करते हैं.

नियमित होते हैं धार्मिक आयोजन

मंदिर के मुख्य पुजारी श्याम सुंदर शास्त्री के अनुसार, "यहां नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, सवामनी और चोला अर्पण जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं. रामनवमी, हनुमान जयंती और अन्य प्रमुख पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है. मंदिर समिति की ओर से समय-समय पर सामाजिक और सेवा कार्य भी किए जाते हैं."

चिंताहरण हनुमान मंदिर का सिंधिया राजवंश से विशेष संबंध (ETV Bharat)

दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु

शिवपुरी के अलावा गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मन को शांति मिलती है और जीवन की परेशानियों का सामना करने का साहस मिलता है. यही वजह है कि वर्षों से यह मंदिर शहर की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.