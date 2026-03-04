ETV Bharat / state

शिवपुरी-श्योपुर में होली का हुड़दंग, सड़कों पर जमकर उड़े रंग-गुलाल

शिवपुरी के कोलारस तहसील स्थित हनुमान मंदिर से झांकियों के बीच होली महोत्सव का चल समारोह निकाला गया. समारोह में होली खेलने के लिए समिति ने 5 क्विंटल फूल और गुलाल मंगाया. चल समारोह सुबह रामलीला मैदान से शुरू हुआ, जो नगर के प्रमुख बाजारों से होते हुए एबी रोड मानीपुरा, जगतपुर चौराहा, एप्रोच रोड, सदर बाजार से होकर रामलीला मैदान पहुंचा. जहां चल समारोह का समापन किया गया.

शिवपुरी/श्योपुर: देशभर में रंगों का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. लोग जमकर रंग-गुलाल खेल रहे हैं. मध्य प्रदेश में होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. शिवपुरी में भी होली का हुड़दंग साफ देखने मिला. लोग रंग-गुलाल और फूलों से होली खेलते नजर आए. वहीं श्योपुर में भी उत्साह उमंग के साथ होली मनाई गई. लोगों ने चल समारोह निकाला.

जमकर उड़ा रंग-गुलाल

हर साल की तरह यहां मौजूद लोगों ने जमकर होली खेली. हर साल यहां आयोजित होने वाले होली समारोह में नगर के सैकड़ों लोग शामिल हुए. सड़कों पर उतरकर लोगों ने टोलियों पर रंग-गुलाल और फूल उड़ाए और जमकर होली खेली. लोगों ने गले लगकर और रंग लगाकार होली की बधाई दी.

चल समारोह भी निकला (ETV Bharat)

श्योपुर में होली के रंग में रंगे लोग

इसके साथ ही श्योपुर शहर सहित जिले में बुधवार को होली का पर्व बड़े उत्साह, उमंग और भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया. जिले में अलग-अलग स्थानों पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद रही.

शहर सहित में पुलिस बल की तैनाती भी की गई. एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि "श्योपुर में होली पर्व को लेकर पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी की गई है. फिलहाल अभी तक कोई भी वाद-विवाद की कोई घटना सामने नहीं आई है. आम नागरिकों से अपील भी की गई है कि होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए.