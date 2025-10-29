ETV Bharat / state

खाद की कालाबाजारी पर चला प्रशासन का डंडा, 3 दुकानें सील, बाजार में हड़कंप

शिवपुरी में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन का तगड़ा एक्शन, 272 रुपए वाली खाद के कट्टे को 500 रुपए में बेचा जा रहा था.

शिवपुरी: खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों की शिकायत पर एसडीएम अनूप शुक्ला ने मंगलवार को पोहरी में 3 दुकानों को सील किया है. यह कार्रवाई तय मूल्य से ज्यादा कीमत में यूरिया खाद बेचने के आरोप में की गई है. इस कार्रवाई से खाद माफियाओं में हड़कंप मच गया है. खाद का अवैध भंडारण कर ज्यादा कीमत में खाद बेचने वाले दुकानदारों को जैसे ही इस कार्रवाई की खबर मिली, वे दुकानों में ताला लगाकर वहां से रफूचक्कर हो गए.

80 कट्टे अवैध खाद के जब्त

पोहरी एसडीएम अनुपम शर्मा ने बताया कि "वे मंगलवार को भी रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे. तभी उन्हें रास्ते में 2 किसान भाई मिले, जो यूरिया खाद की बोरियां लेकर जा रहे थे. एसडीएम ने उनसे पूछा कहां से और कितने रुपए में खाद लेकर आ रहे हो, तो उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि 500 रुपए प्रति बोरी खाद इंडियन ट्रेडर्स दुकान से लेकर आ रहे हैं. इस सूचना पर एसडीएम ने खाद दुकान पर छापा मारकर मौके से 80 कट्टे यूरिया खाद सहित अन्य खाद की बोरियां जब्त की हैं. साथ ही दुकान को सील कर दिया गया है."

खाद की कालाबाजारी पर चला प्रशासन का डंडा (ETV Bharat)

दुकानदार पर कालाबाजारी का आरोप

पोहरी में संचालित हो रही खाद की दुकान इंडियन ट्रेडर्स के संचालक द्वारा अधिक मूल्य लेकर यूरिया की खाद का विक्रय किया जा रहा था. छापामार कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक ने दावा किया कि "वह शिवपुरी के गिर्राज ट्रेडर्स कंपनी से 385 रुपए प्रति बोरी में यूरिया खाद खरीद कर लाया था." जिसे वह किसानों को 500 रुपए में बेच रहा था. ऐसी शिकायत एसडीएम को मिली थी. जिसके बाद एसडीएम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

Shivpuri illegal fertilizer seized
खाद की दुकान को किया गया सील (ETV Bharat)

खाद की 3 दुकानों को किया सील

इसके अलावा एसडीएम ने झिरी और परिच्छा में भी खाद की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए वहां भी दुकानों को सील कर खाद के कट्टे जब्त किए हैं. एसडीएम अनुपम शर्मा ने बताया कि "उन्होंने 2 लाइसेंसी दुकानों से 272 रुपए कट्टे के हिसाब से खाद के कट्टों को किसानों के बीच वितरण करवाया है. इंडियन ट्रेडर्स के संचालक पर आरोप है कि वह 272 रुपए कट्टे वाली खाद को 500 रुपए में किसानों को बेच रहा था. जांच में शिकायत सही मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया है."

खाद के टोकन खरीद-फरोख्त मामले युवक को जेल

कोलारस कृषि उपज मंडी में खाद के टोकन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले युवक को प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई 20 अक्टूबर को कृषि उपज मंडी के वायरल हुए वीडियो के बाद की गई है. वीडियो में एक युवक किसान को खाद के टोकन ब्लैक में बेचते हुए दिख रहा था. साथ ही युवक खाद के टोकन को ब्लैक में बेचने की बात स्वीकार करते हुए दिख रहा है. इस वीडियो को संज्ञान में लेकर एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने जांच कराई, तो मामला सही पाया गया. इसके बाद राजकुमार पुत्र हरिचरण जाटव को पकड़कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से युवक को जेल भेज दिया गया है.

fertilizer shops sealed Shivpuri
खाद के टोकन खरीद-फरोख्त मामले युवक को भेजा जेल (ETV Bharat)

