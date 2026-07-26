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मध्य प्रदेश के नरवर किला तोप चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार सहित वाहन जब्त, राजस्थान कनेक्शन की पुष्टि

शिवपुरी में सिंधिया काल की ऐतिहासिक तोप चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के पांचना बांध उड़ाने की साजिश का पर्दाफाश.

Narwar cannon cannon rajasthan Panchana Dam
नरवर की ऐतिहासिक तोप से पांचना डैम उड़ाने की साजिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 2:57 PM IST

7 Min Read
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शिवपुरी: नरवर किले से चोरी हुई सिंधिया रियासत की करीब 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप मामले में शिवपुरी पुलिस को पहली बड़ी सफलता मिली है. मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी में इस्तेमाल की गई वाहन जब्त कर ली है. साथ ही राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि चोरी गई ऐतिहासिक तोप अभी बरामद नहीं हो सकी है और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें राजस्थान में लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

दो आरोपी गिरफ्तार, चोरी में शामिल हावन जब्त

जनाकारी के मुताबिक, शिवपुरी पुलिस ने करौली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मिलकर आरोपियों की तलाश शुरू की. इसी दौरान 25 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अमन मीणा अपने साथी के साथ चोरी में इस्तेमाल पिकअप लेकर राजस्थान से शिवपुरी की ओर आ रहा है. सूचना पर नरवर और सुभाषपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी कर वाहन को जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हालाकि अभी चोरी की तोप बरामद नहीं हुआ है.

नरवर थाना प्रभारी विनय यादव ने दी जानकारी (ETV Bharat)

शिवपुरी में स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से बीते 15 जुलाई 2026 की रात करीब 3.5 टन वजनी और 400 साल पुरानी तोप चोरी हो गया था. पुलिस जांच में अष्टधातु और एंटीक तस्करी के अलावा राजस्थान के करौली जिले में स्थित पांचना बांध को नुकसान पहुंचाने की साजिश पहले से जताई जा रही थी.

दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ

​​तोप का सुराग राजस्थान के करौली (हिंडौन क्षेत्र) के गावड़ा मीणा गांव से मिलने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर रही है. जेसीबी और अंडरग्राउंड मेटल डिटेक्टर्स की मदद से खुदाई कर सघन तलाशी अभियान चला रही हैं.​ पुलिस मामले की कड़ी जोड़ते हुए दो अन्य स्थानीय संदिग्धों टिम्मू मीणा और अमन मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. चोरी में इस्तेमाल की गई बोलेरो पिकअप भी जब्त कर ली है.

NARWAR FORT CANNON STOLEN TWO ACCUSED ARRESTED
मध्य प्रदेश के नरवर किला तोप चोरी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

क्षेत्र में सनसनी फैलाने की साजिश

मामले की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिन्होंने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं. राजस्थान के करौली-हिंडौन इलाके में स्थित पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से स्थानीय स्तर पर खींचतान और संघर्ष का इतिहास रहा है. इसलिए पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने तोप चोरी पांचना बांध के ढांचे को क्षतिग्रस्त करने या सनसनी फैलाने के लिए किए हैं. ​पुलिस अंतरराष्ट्रीय एंटीक तस्कर गिरोह और स्थानीय तोड़फोड़ की साजिश दोनों ही एंगलों से मामले की जांच कर रही है.

पहली चोरी की कोशिश नाकाम

​ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार, राजा नल-दमयंती और बाद में कछवाहा राजपूतों और सिंधिया राजवंश से जुड़े नरवर किले के परिसर में 14 दुर्लभ तोपें प्रदर्शित थीं. आरोप है कि, 15 जुलाई की रात चोरों का एक संगठित गिरोह किले के पिछले पथरीले और सुरक्षा-विहीन रास्ते से घुसा. चोर भारी गाड़ियों और क्रेन-ट्रॉली की मदद से भारी-भरकम अष्टधातु और मिश्रित धातुओं से बनी तोप को नीचे उतारकर ले भागे. ​जांच में सामने आया कि गिरोह ने इससे पहले 5 जुलाई को भी तोप खिसकाने का प्रयास किया था, लेकिन वजन अधिक होने के कारण वे पहली बार में नाकाम रहे थे.

Rajasthan Karauli water dispute
नरवर तोप चोरी का सीसीटीवी फुजेट आया सामने (ETV Bharat)

पानी को लेकर विवाद

साल 2006 में आरक्षण आंदोलन के दौरान दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा था. जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन बांध की नहरों से पानी छोड़ना बंद कर दिया था. कमांड क्षेत्र नहरों से जुड़े 35 से अधिक गांव मीणा बहुल हैं. उनका तर्क है कि बांध का निर्माण उनकी खेती की सिंचाई के लिए हुआ था, इसलिए बंद नहरें तुरंत खोली जाएं.

​गुर्जर समाज का पक्ष

बांध के आसपास और डूब क्षेत्र के लगभग 39 गांव गुर्जर बहुल हैं. गुर्जरों का तर्क है कि जब तक उनकी जमीनों के बदले लिफ्ट सिंचाई योजना और सही मुआवजा नहीं मिलता, तब तक पानी नीचे न छोड़ा जाए. वर्ष 2006 से नहरें बंद रहने के कारण दर्जनों गांवों में सिंचाई का संकट बना हुआ है और यह मामला आज भी क्षेत्रीय राजनीति व सामाजिक खींचतान की बड़ी वजह है.

पानी के समाधान के लिए चोरी

आरोप है कि, इसी विवाद को हमेशा के लिए हल करने की कोशिश में मीणा समाज के लोग तोप ले जाकर पांचना बांध को उड़ा देने की साजिश रच रहे थे. इनपुट्स के मुताबिक, आरोपियों ने चोरी से पहले तोप के इतिहास, उसकी अष्टधातु की मजबूती और क्षमता को लेकर बाकायदा रेकी की थी. पूर्व में भी इस क्षेत्र में किसी पुरानी तोप से विस्फोट के नाकाम प्रयास की बातें कही जा रही है. जिसके बाद मजबूत अष्टधातु वाली इस ऐतिहासिक तोप को निशाना बनाया गया.

आधा दर्जन जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी

मध्य प्रदेश पुलिस की टीम करौली पुलिस के साथ मिलकर गावड़ा मीणा गांव में डेरा डाले हुए हैं. तोप को जमीन में गाड़कर छिपाए जाने की आशंका के चलते जेसीबी (JCB) और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से आधा दर्जन संदिग्ध स्थानों पर खुदाई की जा रही है. पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है. पुलिस का मानना है कि इस अंतरराज्यीय गिरोह में 20 से 30 लोग शामिल हो सकते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

शिवपुरी पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है. अधिकारियों का कहना है कि वे 'एंटीक तस्कर गिरोह' और 'बांध उड़ाने की साजिश' दोनों ही एंगलों पर गहराई से जांच कर रहे हैं. नरवर किले से तोप गायब होने की यह पहली घटना नहीं है. करीब दो दशक पहले भी यहां से एक प्राचीन तोप चोरी हुई थी, जिसका आज तक पता नहीं चल सका है. 3.5 टन वजनी तोप को सुरक्षा घेरा तोड़कर ले जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

इस मामले में करैरा एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने कहा, "ऐतिहासिक तोप चोरी के मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग हमारे हाथ लगे हैं. हमने कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए डिटेन किया है. पूरी तहकीकात के बाद जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे. तोप को हासिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं."

नरवर थाना प्रभारी विनय यादव ने बताया, "पुलिस ने राजस्थान के करौली जिले के सदर हिंडौन थाना क्षेत्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पालनपुर रहवासी अमन कुमार मीणा और टिम्मूराम निवासी गांवड़ा मीणा को गिरफ्तार किया है. चोरी में शामिल एक वाहन को भी जब्त किया गया है. जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है."

Last Updated : July 26, 2026 at 2:57 PM IST

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