शिवपुरी की शाही छतरियां! सिंधिया राजघराने की अनोखी विरासत, इनके सामने ताजमहल भी फीका
सिंधिया राजवंश की शाही छतरियों के सामने 100 ताजमहल की खूबसूरती भी है फेल, माता सांख्ये राजे सिंधिया की स्मृति में हुआ था निर्माण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 12:24 PM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में स्थित सिंधिया राजवंश की छतरियां अपनी भव्यता, खूबसूरत स्थापत्य कला और ऐतिहासिक विरासत के लिए देशभर में मशहूर हैं. ग्वालियर से करीब 125 किलोमीटर दूर बसा शिवपुरी कभी सिंधिया राजघराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी. यहां की ऐतिहासिक छतरियां आज भी उस दौर की शाही विरासत की कहानी सुनाती हैं. इनके पीछे सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति प्यार और सम्मान की एक भावुक कहानी भी जुड़ी हुई है.
छतरियों से जुड़ी सिंधिया राजघराने की भावना
शिवपुरी के छतरीबाग में मौजूद ये स्मारक सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतें नहीं, बल्कि सिंधिया राजघराने के इतिहास और पारिवारिक भावनाओं की कहानी भी बयां करती हैं. सफेद पत्थर और संगमरमर की बारीक नक्काशी और आकर्षक छतरियों की वजह से ये शिवपुरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है.
मां की स्मृति में बनवाई गई थी पहली छतरी
लेखक प्रमोद भार्गव ने बताया, " सिंधिया राजघराने से जुड़ी इन छतरियों में एक छतरी माधवराव सिंधिया की माता सांख्ये राजे सिंधिया की स्मृति में बनवाई गई थी. शिवपुरी के पत्थर से निर्मित यह छतरी अपनी वास्तुकला के कारण बेहद खास मानी जाती है. इसकी बनावट और नक्काशी देखने के लिए पर्यटक यहां पहुंचते हैं."
माधवराव सिंधिया के स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण
इसके बाद जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ तो उनके पुत्र जीवाजीराव सिंधिया ने उनकी स्मृति में इसी परिसर में एक भव्य स्मारक का निर्माण कराया. इस स्मारक में संगमरमर का व्यापक इस्तेमाल किया गया है. दीवारों और अन्य हिस्सों पर बेल-बूटों की बेहद बारीक कारीगरी देखने को मिलती है.
इटालियन मार्बल की बनी छतरियां
अलग-अलग रंगों के इटालियन मार्बल के टुकड़ों को बेहद कलात्मक तरीके से सजाकर बेल-बूटे और अन्य डिजाइन तैयार किए गए हैं. लकड़ी के दरवाजों पर भी चांदी की परत और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है, जो इस स्मारक की शाही भव्यता को और बढ़ाती है.
परिसर में जलकुंड और भव्य मंदिर
छतरी परिसर की वास्तुकला में जलकुंड भी विशेष आकर्षण का केंद्र है. परिसर के बीचों-बीच बने कुंड में पानी रहता है. कुंड के ऊपर एक छोटा मंदिर बना हुआ है, जिसमें स्फटिक का शिवलिंग स्थापित बताया जाता है. इसके अलावा परिसर में भगवान राधा-कृष्ण और भगवान राम-सीता के मंदिर भी मौजूद हैं.
पर्यटकों के लिए खास आकर्षण
भगवान हनुमान की प्रतिमा भी यहां श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती हैं. इस वजह से यह स्थान ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के साथ धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है. शिवपुरी आने वाले पर्यटकों के लिए सिंधिया राजघराने की छतरियां एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं. हरियाली और शांत वातावरण के बीच स्थित यह परिसर अपनी सुंदरता के कारण लोगों को आकर्षित करता है. स्थानीय लोग यहां घूमने और पिकनिक के लिए भी पहुंचते हैं.
ताजमहल से तुलना
प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी ने भी इन छतरियों की खूबसूरती देखकर इसकी प्रशंसा की थी. स्थानीय स्तर पर उनसे जुड़ा एक किस्सा प्रचलित है कि उन्होंने मां की स्मृति में पुत्र द्वारा बनवाए गए इस स्मारक की भव्यता की तुलना ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतों से की थी.
मां-बेटे के भावनात्मक रिश्ते की अनूठी कहानी
आज भी शिवपुरी की ये छतरियां सिंधिया राजवंश की स्थापत्य विरासत, शाही वैभव और मां-बेटे के भावनात्मक रिश्ते की अनूठी कहानी को अपने भीतर संजोए हुए हैं. यही वजह है कि शिवपुरी आने वाले पर्यटकों के लिए छतरीबाग एक ऐसा स्थान है, जिसे देखे बिना शहर की ऐतिहासिक पहचान को पूरी तरह समझना मुश्किल है.
शिवपुरी कैसे पहुंचें?
शिवपुरी के सबसे पास ग्वालियर का राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा है, यह शिवपुरी से करीब 120 किलोमीटर दूर है. एयरपोर्ट से शिवपुरी आने के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है. सड़क के रास्ते यहां पहुंचने में करीब ढाई से तीन घंटे लग सकते हैं. इसके अलावा शिवपुरी रेलवे स्टेशन रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. इसलिए यहां ग्वालियर, दिल्ली, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों से ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है.
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अगर आप सड़क के रास्ते आना चाहते हैं तो ग्वालियर से करीब 125 किलोमीटर, झांसी से करीब 100 किलोमीटर, भोपाल से करीब 300 किलोमीटर और इंदौर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी. इन शहरों से शिवपुरी के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं.