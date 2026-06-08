सिंध नदी को लगी खनन माफिया की नजर, डेढ़ माह में चौथी बार खोले स्टॉप डैम के गेट
ग्वालियर-चंबल इलाके में रेत खनन माफिया बेलगाम. सिंध नदी को खाली कर रेत निकालने की तैयारी. सिंचाई को लेकर किसान चिंतित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 5:44 PM IST
शिवपुरी : कोलारस क्षेत्र में सिंध नदी को रेत माफिया खाली करने में जुटे हैं. आए दिन अलग-अलग घाटों पर बने स्टॉप डैम के गेट खोलकर सिंध के पानी को बहाने में लगे हुए हैं. पिछले डेढ़ महीने में रेत माफिया ने 4 बार तीन अलग-अलग घाटों पर बने स्टॉप डैम के गेट खोलकर पानी निकाला. नदी खाली होने पर रेत का अवैध खनन करने की तैयारी है. रेत माफिया लगातार नदी को खाली करने पर तुले हैं. इससे जल संकट गहराने की आशंका है. ग्रामीणों का कहना है वे लोग ईई को कई फोन लगा चुके हैं, परंतु वह फोन नहीं उठाते.
जल संसाधन विभाग गंभीर नहीं
लगातार स्टॉप डैम खोलकर पानी बहाए जाने और कोई मॉनीटरिंग नहीं होने के संबंध में जब ईटीवी भारत संवादाता ने जल संसाधन के ईई वीके शर्मा को फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाने के बाद काट दिया. उन्हें मैसेज करके भी जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा. ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग के कर्ताधर्ताओं की रेत माफिया से साठगांठ है. यही कारण है कि वह गेट खोलने की सूचना को हल्के में लेते हैं.
कब-कब खोले गए स्टॉप डैम के गेट
- 23 अप्रैल को सढ़बूढ़ घाट के गेट तोड़ दिए, जिससे स्टॉप डैम का पानी बह गया.
- 17-18 मई की दरम्यानी रात एक बार फिर से सढ़बूढ़ घाट के गेट खोल दिए गए.
- 4-5 जून की दरम्यानी रात रेत माफिया ने आरी में बने स्टॉप डैम के गेट खोल दिए.
- 5-6 जून की दरम्यानी रात रेत माफिया ने लिलवारा पर बने स्टॉप डैम के गेट खोल दिए.
- शिवपुरी में रातों-रात अज्ञात लोगों ने तोड़ दिए स्टाप डैम के गेट, तेजी से खाली हो रही सिंध
- रेत माफिया ने सिंध नदी स्टॉप डैम के गेट खोले, पानी कम होने पर खनन की तैयारी
नदी भरी हो तो रेत निकालना मुश्किल
ग्रामीणों का आरोप है कि नदी में पानी भरा रहने के कारण रेत निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में रेत माफिया नदी के विभिन्न घाटों से रेत का खनन कर बाजार में बेच रहे हैं. इससे पूर्व सिंध नदी पर ही ग्राम टामकी पर बने स्टॉप डैम के गेट इसी तरह रातों-रात तोड़े गए थे. उस समय भी सिंध नदी खाली होने के रेत का जमकर खनन किया गया था. अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लगा.
कोलारस एसडीएस अनूप श्रीवास्तव का कहना है "मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है. हम तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे रहे हैं ओर डैम के गेट को बंद कराए जाएंगे. साथ ही ऐसे लोगों को चिह्नित कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी."