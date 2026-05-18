रेत माफिया ने सिंध नदी स्टॉप डैम के गेट खोले, पानी कम होने पर खनन की तैयारी
ग्वालियर-चंबल में रेत माफिया पुलिस और प्रशासन पर भारी. रेत खनन के लिए नदी को खाली करने में जुटे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:53 PM IST
शिवपुरी : बदरवास तहसील के तहत आने वाले सढ़बूढ़ घाट पर रेत माफिया ने रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात स्टॉप डैम के गेट खुलवा दिए. नदी का पानी तेजी से खाली होना शुरू हो गया है. नदी खाली होने पर रेत माफिया खनन करने की तैयारी में हैं. एक माह के अंदर रेत माफिया ने दूसरी बार अपना रसूख दिखाया.
सिंध के सढ़बूढ़ घाट पर रेत माफिया की साजिश
एक तरफ चंबल नदी में रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं तो शिवपुरी में सिंध नदी से माफिया जमकर रेत का अवैध खनन करने में जुटे हैं. शिवपुरी जिला प्रशासन को पूरी जानकारी है लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही. रेत माफिया का रसूख इतना है कि सिंध से रेत खनन करने के लिए जब चाहें स्टॉप डैम के गेट रातोंरात खुलवा देते हैं. 17-18 मई की दरम्यानी रात अज्ञात लोगों ने रेत माफिया के लोगों ने सढ़बूढ़ घाट पर बने स्टॉप डैम के गेट खुलवा दिए हैं, जिससे सिंध का पानी एक बार फिर से तेजी से खाली होने लगा है.
रेत खनन के लिए नदी खाली करने की साजिश
ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफिया को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण प्रशासन कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता. इसी का परिणाम है कि बार-बार स्टॉप डैम के गेट खोल दिए जाते हैं. रेत माफिया द्वारा 25 दिन के भीतर दूसरी बार बदरवास के सढ़बूढ़ घाट पर बने स्टॉप डैम के गेट खोलकर सिंध को खाली करने का प्रयास किया है. इससे पूर्व 22-23 अप्रैल की दरम्यानी रात भी माफिया ने सढ़बूढ़ घाट पर बने स्टॉप डैम के गेट खुलवाए थे.
स्टॉप डैम के गेट खोले तो पानी संकट होगा
ग्रामीणों का कहना है कि अगर सभी स्टॉप डैम के गेट बंद नहीं किए गए तो आने वाले समय में नदी सूख जाएगी और आसपास के गांवों में वाटर लेवल गिर जाएगा. गर्मी के मौसम में मवेशियों को भी पानी के लिए भटकना पड़ेगा. नदी में रह रहे जलीय जीवों के जीवन पर भी संकट मंडराने लगेगा.
- सिंध नदी पर जिले में बने कुल स्टॉप डैम - 07
- कोलारस विधानसभा क्षेत्र में स्टाप डैम - 05
- शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्टॉप डैम - 02
- लाभान्वित होने वाले गांव - 125
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तहसीलदार ने अपनी मजबूरी बताई
बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव का कहना है "मामला मेरे संज्ञान में आया है. जल संसाधन विभाग के जिम्मेदारों को अवगत करवा दिया है. इंजीनियर से कहा है वह स्टॉप डैम की देखभाल के लिए स्टाफ तैनात करें, लेकिन स्टाफ का रोना रोया जाता है. इस बार गेट खोलने वालों का पता करवाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे."