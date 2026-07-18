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शिवपुरी में शादी के नाम पर 99 हजार की ठगी, लुटेरी दुल्हन अपने साथी सहित गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम अंतर्गत सोहना तहसील निवासी प्रीति फोगाट ने 13 जुलाई को पिछोर थाना में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया था कि ​आरोपी कल्ला लोधी, शिवानी लोधी, प्राण सिंह यादव और उनके 2 अन्य अज्ञात साथियों ने सोची-समझी साजिश के तहत आवेदिका के परिजन योगेन्द्र की शादी कराने का झूठा भरोसा दिलाया. ​शादी की बात पक्की करने के नाम पर आरोपियों ने आवेदिका से 99 हजार रुपए ट्रांसफर करवा लिए.

​शिवपुरी: ​शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में शिवपुरी जिले की पिछोर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. गिरोह ने हरियाणा के एक परिवार को झांसे में लेकर 99 हजार की ठगी की थी और बाद में उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

मारपीट की और कथित दुल्हन को ले गए वापस

​पैसे देने के बाद जब आवेदिका और उनका परिवार तय स्थान पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया. इसके बाद आरोपियों द्वारा और अधिक पैसों की मांग की जाने लगी. जब आवेदिका के परिवार ने अतिरिक्त पैसे देने से इंकार किया, तो आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और उनके वाहन में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया. इसके बाद आरोपियों ने ठगी के लिए जिस दुल्हन को साथ लाए थे, उसे वापस ले गए.

शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी

आरोपियों ने पीड़ित परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. वहीं, ​पीड़िता की शिकायत पर पिछोर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कल्ला उर्फ प्रेमकुमार लोधी, शिवानी लोधी, प्राण सिंह यादव और 2 अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया. आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया, "​पिछोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ​कल्ला और ​शिवानी लोधी को गिरफ्तार कर लिया. ​पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपियों को न्यायालय पिछोर में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें उप जेल पिछोर भेज दिया गया है. मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है."