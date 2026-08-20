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हाथ में जूते, पैरों में कीचड़, सिंधिया के क्षेत्र में बच्चों की रोज परीक्षा, शिकायतों के बाद भी बदहाल सड़क

शिवपुरी में हाथ में जूते लेकर सड़क पार ( ETV Bharat )