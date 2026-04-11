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शिवपुरी में मुर्गी दाना से भरा ट्रक ऑटो पर पलटा, दूल्हा-दुल्हन समेत 4 की मौत, JCB से निकाले शव

शादी कर ऑटो से लौट रहा था परिवार जानकारी के अनुसार, तेंदुआ थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव निवासी 25 वर्षीय वीरेंद्र शाक्य की शुक्रवार को शिवपुरी शहर की संजय कॉलोनी निवासी राजेश्वरी शाक्य से शादी हुई थी. शादी के बाद शनिवार को दुल्हन की विदाई कर दूल्हा-दुल्हन अपने परिजनों के साथ ऑटो से गांव लौट रहे थे. ऑटो में दूल्हा-दुल्हन के साथ दूल्हे की मां अन्वेश शाक्य (50), भाभी राजो शाक्य (22), बहन भूरिया शाक्य (19) और चालक सवार थे. टोंगरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास ऑटो चालक ने वाहन रोका, तभी अचानक मुर्गी दाना से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया.

शिवपुरी: सिरसौद थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास मुर्गी दाना से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया. हादसे में दबकर दूल्हा-दुल्हन सहित चार लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि जेसीबी से ट्रक हटाकर शवों को ऑटो से बाहर निकालना पड़ा. पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरु कर दी है.

बेटी की डोली उठने से पहले उठी चार अर्थियां

हादसे के वक्त दूल्हा-दुल्हन, मां और भाभी ऑटो में बैठे थे, जो ट्रक के नीचे दब गए. उन्हें निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. ऑटो में सवार भूरिया शाक्य खाने की चीज लेने के लिए ऑटो से उतरी थी, इसलिए उसकी जान बच गई. बताया जा रहा है कि दूल्हे की बहन भूरिया शाक्य का लगन समारोह भी शनिवार को राजगढ़ गांव में होना था. परिवार शादी की खुशियों के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटा था, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया और खुशियां मातम में बदल गईं.

अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलटा ट्रक (ETV Bharat)

विजेंद्र शाक्य फिजिकल थाना इलाके में रहता था. विजेंद्र ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक युवती राजेश्वरी से शादी कर ली थी. शुक्रवार को परिवार दुल्हन को लेने शिवपुरी आया था. शनिवार को वह अपने परिजनों के साथ दुल्हन को अपने गांव राजगढ़ जा रहा था, तभी यह हादसा घटित हो गया. इसमें विजेंद्र की भाभी के साथ उसकी मां की भी मृत्यु हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सिविल सर्जन बीएल यादव ने बताया कि, गंभीर हालत में चार लोगों को अस्पताल लाया गया था. हमने उन्हें चेक किया लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस को सूचना दे दी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है.''

हादसे के बाद ट्रक चालक फरार

इस मामले में सिरसौद थाना प्रभारी मुकेश दुबौलिया का कहना है, ''टोंगरा गांव के पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे एक ऑटो खड़ा हुआ था और इसी दौरान एक मुर्गी दाने से भरा ट्रक उसके ऊपर पलट गया. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है. जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.''