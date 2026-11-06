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शिवपुरी में नेशनल हाईवे पर कोहराम, खड़े कंटेनर से टकराया ट्रक, फिर पीछे से यात्री बस जा घुसी

शिवपुरी में नेशनल हाईवे पर भिड़े 3 वाहन, 8 लोग गंभीर घायल ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र में कोटा-झांसी नेशनल हाईवे -27 पर गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा. हाईवे पर खराब खड़े कंटेनर से तेज रफ्तार मिनी ट्रक जा टकराया. कुछ ही पलों में पीछे से आ रही यात्रियों से भरी बस भी अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी. भीषण हादसे में 8 लोग घायल गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

अंधेरे के कारण ड्राइवर नहीं देख सके कंटेनर