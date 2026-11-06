शिवपुरी में नेशनल हाईवे पर कोहराम, खड़े कंटेनर से टकराया ट्रक, फिर पीछे से यात्री बस जा घुसी
शिवपुरी में कोटा-झांसी एनएच-27 पर रात में भीषण सड़क हादसा. 8 लोगों की हालत गंभीर. बस के परखच्चे उड़ गए. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:06 PM IST
शिवपुरी : शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र में कोटा-झांसी नेशनल हाईवे -27 पर गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा. हाईवे पर खराब खड़े कंटेनर से तेज रफ्तार मिनी ट्रक जा टकराया. कुछ ही पलों में पीछे से आ रही यात्रियों से भरी बस भी अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी. भीषण हादसे में 8 लोग घायल गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.
अंधेरे के कारण ड्राइवर नहीं देख सके कंटेनर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे वन देवी मंदिर के पास एनएच-27 फोरलेन पर कंटेनर अचानक खराबी के कारण धीमा होकर सड़क पर ही खड़ा हो गया. इसी दौरान करैरा की ओर से आ रहा मिनी ट्रक अंधेरे और कम दृश्यता के चलते संभल नहीं पाया और पीछे से कंटेनर में टकरा गया. इस हादसे का रेस्क्यू किया जा रहा था कि इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जा भिड़ी.
ट्रक और बस के परखच्चे उड़े
टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी ट्रक और बस दोनों के परखच्चे उड़ गए. बस में नेपाल के कई नागरिक सवार थे, जो रोजी-रोटी की तलाश में गुजरात की ओर जा रहे थे. मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही सुरवाया थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को आपातकालीन वाहनों से शिवपुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. घायलों में बस चालक भी शामिल है.
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हादसे के बाद हाईवे पर लगी वाहनों की कतारें
गंभीर रूप से घायलों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में जारी है. हादसे के कारण एनएच-27 पर कुछ समय के लिए वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यातायात भी बाधित हो गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर किनारे किया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से बहाल हो सका. सुरवाया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
सुरवाया थाना प्रभारी प्रियंका पराशर का कहना है "सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी पहुंचाया. घायलों में बस ड्राइवर सहित करीब 7 से 8 यात्री हैं. गंभीर घायलों का उपचार मेड़किल कॉलेज में जारी है."