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शिवपुरी में नेशनल हाईवे पर डीजल से भरा टैंकर पलटा, ईधन लूटने बर्तन लेकर दौड़े ग्रामीण

केबिन में फंस गए थे ड्राइवर और स्टाफ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा होते ही राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए केबिन में फंसे घायल ड्राइवर और स्टाफ को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. हालांकि डीजल टैंकर के पलटने की खबर जैसे ही आसपास क्षेत्र में फैली इसके कुछ ही देर बाद आसपास के ग्रामीणजन बाल्टी, डिब्बे और अन्य बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए और बहते डीजल को भरने लगे.

​शिवपुरी: लुकवासा चौकी क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-46) पर सड़क हादसा हो गया. लुकवासा बाईपास पर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया. इस हादसे में टैंकर के चालक और स्टाफ घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के बीच टैंकर से रिस रहे डीजल को लूटने की होड़ मच गई.

शिवपुरी में डिवाइडर पर चढ़कर पलटा तेज रफ्तार टैंकर (ETV Bharat)

डीजल लूट रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा

घटना की सूचना मिलते ही लुकवासा चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजल भर रहे लोगों को खदेड़ा और स्थिति को नियंत्रण में लिया. सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को पुलिस घेरे में ले लिया गया है और पलटे हुए टैंकर को सीधा करने के लिए टोल हाईवे की क्रेन बुलाई गई है. डीजल से भरा यह टैंकर गुना से शिवपुरी की ओर आ रहा था.

हादसे में ड्राइवर व स्टाफ घायल (ETV Bharat)

मान्यता प्राप्त ऑयल कंपनी से पंजीकृत नहीं टैंकर

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि टैंकर किसी भी मान्यता प्राप्त ऑयल कंपनी से पंजीकृत नहीं दिख रहा है. जिससे उसमें भरे डीजल की वैधानिकता को लेकर संशय पैदा हो गया है. फिलहाल पुलिस हादसे के साथ-साथ इस पहलू की भी बारीकी से जांच कर रही है. इस मामले में लुकवासा चौकी प्रभारी बैजनाथ मिश्रा ने बताया, ''दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही टैंकर में भरे डीजल और उसके दस्तावेजों की भी पड़ताल की जाएगी. फिलहाल हाईवे पर यातायात सामान्य बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस मौके पर तैनात है.''