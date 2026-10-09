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शिवपुरी में हिट एंड रन, कार ने हाइवे पर काम कर रहे मजदूरों को रौंदा, पति-पत्नी की मौत

​शिवपुरी: दिनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने बाले कोटा-झांसी हाईवे पर एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है. हाईवे पर सड़क की साफ-सफाई और मेंटेनेंस का काम कर रहे मजदूर दंपती को एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. जिससे उनके तीन छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं.

​​सिरसौद निवासी बलबीर लोधी ने बताया कि, ''वह कोटा-झांसी हाईवे पर साफ-सफाई का काम करता है. ग्राम रामनगर में ऋषभ ढाबे के पास सुपरवाइजर रमाकांत यादव सहित करीब 10 मजदूर हाईवे पर काम कर रहे थे. ​इसी दौरान दिनारा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार के चालक ने बेहद लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भयानक थी कि रामश्री बंशकार (34) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि उनके पति धर्मेंद्र बंशकार और एक अन्य महिला मजदूर सीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए.''

​हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों और साथी मजदूरों की मदद से घायलों को एंबुलेंस द्वारा झांसी भेजा गया. हादसे में धर्मेंद्र बंशकार के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं थी. हालत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया. जहां गुरुवार देर रात इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. घायल महिला सीता देवी का इलाज जारी है. हादसे के दौरान मौके पर खड़ी कंपनी की महिंद्रा कैंपर गाड़ी और एक हीरो सीडी डीलक्स बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

​इस दर्दनाक सड़क हादसे ने एक हंसता-खेलता परिवार पूरी तरह उजाड़ दिया है. मृतक रामश्री और धर्मेंद्र अपने पीछे तीन बहुत ही छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनमें 4 साल का बेटा और 10 व 13 साल की दो बेटियां शामिल हैं. एक साथ माता-पिता दोनों की मौत से बच्चों के सिर से मां-बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ​घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

इस मामले में दिनारा थाना प्रभारी रविंद्र सिंह कुशवाह का कहना है, ''सूचना मिलने पर में मौके पर पहुंचा था. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए करैरा अस्पताल ले जाया गया. फरियादी बलबीर लोधी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और कार को जप्त कर लिया है.''

श्योपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मौत

श्योपुर जिले के धीरोली गांव से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ग्वालियर स्थित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान कराहल घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे ने एक व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना मिलने पर कराहल थाना प्रभारी भरत सिंह गुर्जर एसआई ब्रजराज सिंह यादव समेत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस और राहगीरों की सहायता से ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में घायल करीब 17 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया.

श्योपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मौत (ETV Bharat)

कराहल थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर ने बताया कि, ''कराहल थाना क्षेत्र की कराहल घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई. हादसे में 50 साल के जरनैल सिंह सरदार की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि 17 लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल रेफर कर दिया है. यह सभी परिजन और समाज के लोग कल शनिवार को ग्वालियर में गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम और अरदास में शामिल होने के लिए जा रहे थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.''