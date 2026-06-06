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जावरा से अपहृत 6 माह के आयान का रेस्क्यू करने रातभर दौड़ी पुलिस, 500 KM पीछा किया

शिवपुरी पुलिस की टीम ने दिल्ली जाने वाले एनएच-46 पर पड़ने वाले नाकों को अलर्ट किया. इसके बाद बदरवास क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया. लेकिन यहां एक से डेढ़ घंटे चेकिंग के बाद जानकारी मिली कि बच्चे का अपहरण करने वाले आगे निकल चुके हैं. क्योंकि रतलाम पुलिस ने संदिग्धों के मोबाइल नंबर पर भी शिवपुरी पुलिस को उपलब्ध कराए थे. मोबाइल लोकेशन से ही पता चला कि आरोपी बदरवास का इलाका पार चुके हैं. इसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई और आगे पड़ने वाले पड़ने वाले पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर सूचित किया. पीछे-पीछे पुलिस टीम भी लगी हुई थी.

जावरा से अपहृत 6 माह के आयान का रेस्क्यू करने रातभर दौड़ी पुलिस (ETV BHARAT)

शुक्रवार रात 12 बजे शिवपुरी पुलिस को रतलाम पुलिस का कॉल आता है कि 6 माह के बच्चे को चोरी कर एक युवक और महिला दिल्ली की ओर जा रहे हैं. सूचना पाते ही शिवपुरी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और फिर बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए जाल बिछाया गया. रतलाम पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले संदिग्ध युवक और महिला का फोटो शिवपुरी पुलिस को उपलब्ध कराया. शिवपुरी पुलिस को इन्हीं फोटो के आधार पर आरोपियों को पकड़कर बच्चे का रेस्क्यू करना था.

शिवपुरी/रतलाम : रतलाम के जावरा से चोरी हुए 6 माह के बच्चे का रेस्क्यू करने 8 जिले की पुलिस टीमों ने मशक्कत की. रतलाम से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर और फिर इंदौर से दिल्ली जाने वाले रूट पर पड़ने वाली पुलिस ने रातभर नाकों पर चेकिंग की. इस दौरान करीब 500 किमी के रूट पर पुलिस मशक्कत करती रही. आखिरकार बच्चे को चोरी कर ले जा रहे आरोपी शिवपुरी में धरे गए. शिवपुरी पुलिस ने 6 माह के आयान का रेस्क्यू कर लिया.

शिवपुरी के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर रेस्क्यू

पूरखेड़ी टोल प्लाजा पर सभी वाहनों की चेकिंग की जाने लगी. इस दौरान पुलिस ने 40 से 50 वाहनों की सर्चिंग की लेकिन किसी में भी चोरी किया गया बच्चा और आरोपी नहीं मिले. कोलारस थाना और लुकवासा चौकी पुलिस इसके बाद भी पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर डटी रही और चेकिंग करती रही. दो से ढाई घंटे तक चेकिंग के बाद पुलिस ने वहां से गुजरने वाली एक यात्री बस की चेकिंग की तो एक महिला और एक पुरुष के साथ 6 माह का बच्चा मिला. उनके साथ 13 वर्षीय बालक भी मौजूद था. पुलिस ने तीनों को बस से उतारकर पूछताछ की और बच्चे को काबू किया.

आरोपी महिला व पुरुष के बयान भी संदिग्ध

बस उतारे गए तीनों लोगों को पुलिस कोलारस थाना लेकर पहुंची. महिला व पुरुष ने पुलिस की सख्ती के सामने स्वीकार किया कि बच्चे को जावरा से चोरी कर ले जा रहे थे. महिला ने बताया कि उसका नाम रूपा रैगर, पुरुष ने अपना नाम निजाम मंसूरी बताया. हालांकि दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है. दोनों ने एक दूसरे को मुंहबोला भाई-बहन बताया.

वहीं उनके साथ मौजूद 13 वर्षीय बच्चे को निजाम ने अपना बेटा बताया. हालांकि पुलिस को इनके बयानों में सच्चाई कम दिखती है. दोनों ने बताया कि वे राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र के रहने हैं. पूछताछ में महिला ने बताया "उसकी कोई संतान नहीं है. इसलिए बच्चे को चोरी किया है. वे लोग बच्चे को चोरी करने के बाद रतलाम पहुंचे फिर उज्जैन. उज्जैन से इंदौर रवाना हुए. इंदौर से उन्होंने दिल्ली जाने वाली बस पकड़ी."

पैरेंट्स बच्चे को लेकर सो रहे थे, इसी दौरान अपहरण

रतलाम पुलिस के अनुसार जिनका बच्चा चोरी हुआ वे पीड़ित माता-पिता सागर के रहने वाले हैं. चोरी हुए बच्चे के पिता साहिल खान के अनुसार "वह करीब 10 दिन पहले अपनी पत्नी साइन और बेटे अयान के साथ हुसैन टेकरी पहुंचे थे. परिवार पिछले 10 दिनों से वहीं रुका हुआ था. शुक्रवार रात अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सो रहे थे. इसी दौरान एक महिला उनके पास पहुंची और सोते समय बच्चे को उठाकर ले गई. 10 मिनट बाद उन्हें बच्चे के गायब होने की जानकारी लगी. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और डायल 112 की मदद ली."

बच्चे को सकुशल माता-पिता को सौंपा

एसडीओपी कोलारस संजय मिश्रा ने बताया "पुलिस की सक्रियता से अपहृत बच्चों को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना जावरा की है. इसलिए अपहृत बच्चा और आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद रतलाम पुलिस को सौंप दिया है."