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देश से सच्चा प्रेम करना है तो भगवान राम के चरित्र को सुनना और समझना जरूरी :धीरेंद्र शास्त्री

शिवपुरी में श्रीराम कथा आयोजित ( ETV Bharat )

​शिवपुरी: करैरा में शनिवार को श्रीराम कथा का उत्साहपूर्ण माहौल के साथ शुभारंभ हुआ. कथा के पहले दिन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राम और देश के अटूट रिश्ते पर प्रकाश डालते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, ''राम और भारत एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि भारत अगर शरीर है, तो राम उसकी आत्मा हैं.''

पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत कथा के पहले दिन शनिवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से करैरा पहुंचे. जहां उनके आगमन पर स्थानीय श्रद्धालुओं और आयोजनकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान पुष्प वर्षा (फूलों की माला) और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन किया गया.