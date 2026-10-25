देश से सच्चा प्रेम करना है तो भगवान राम के चरित्र को सुनना और समझना जरूरी :धीरेंद्र शास्त्री
शिवपुरी में श्रीराम कथा का आयोजन. धीरेंद्र शास्त्री बोले राम में देश बसा है और देश में राम बसे हैं. रिपोर्ट यतीश मोनू प्रधान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 3:51 PM IST
शिवपुरी: करैरा में शनिवार को श्रीराम कथा का उत्साहपूर्ण माहौल के साथ शुभारंभ हुआ. कथा के पहले दिन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राम और देश के अटूट रिश्ते पर प्रकाश डालते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, ''राम और भारत एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि भारत अगर शरीर है, तो राम उसकी आत्मा हैं.''
पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत
कथा के पहले दिन शनिवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से करैरा पहुंचे. जहां उनके आगमन पर स्थानीय श्रद्धालुओं और आयोजनकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान पुष्प वर्षा (फूलों की माला) और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन किया गया.
राम और राष्ट्र का संबंध
कथा के दौरान पंडित शास्त्री ने कहा, "राम में देश बसा है और देश में राम बसे हैं. अगर देश से सच्चा प्रेम करना है तो भगवान राम के चरित्र को सुनना और समझना बेहद जरूरी है. रामचरितमानस को इंसानियत और देश प्रेम सिखाने वाला अद्वितीय ग्रंथ है. संविधान के बाद अगर कोई ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही मायनों में इंसान बनाता है, तो वह रामचरितमानस ही है."
मंच से मुकेश अंबानी को बधाई
व्यास ने मंच से मांग करते हुए सरकार से आग्रह किया कि बच्चों में नैतिक शिक्षा और राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल किया जाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी को जियो के स्पेस मिशन में सूचीबद्ध होने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि, ''इससे भारत के डेटा की सुरक्षा को लेकर उम्मीदें बढ़ेंगी और भारत का डेटा लीक नहीं होगा.''
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24 से 30 अक्टूबर तक श्रीराम कथा
करैरा के बगीचा धाम स्थित श्रीराम राजा सरकार धाम में 24 से 30 अक्टूबर तक श्रीराम कथा आयोजित की जा रही है. कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से निर्धारित है. आयोजन के तहत 27 और 28 अक्टूबर को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जबकि 29 और 30 अक्टूबर को गुरु दीक्षा कार्यक्रम होगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा में शामिल होने के लिए करैरा पहुंच रहे हैं.