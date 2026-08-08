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20 करोड़ से चमका शिवपुरी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी हाईटेक सुविधाएं

अमृत भारत योजना के तहत हाईटेक और आधुनिक सुविधाओं से बदली शिवपुरी रेलवे स्टेशन की तस्वीर. यतीश मोनू प्रधान की रिपोर्ट.

SHIVPURI STATION REDEVELOPMENT
20 करोड़ की लागत से शिवपुरी रेलवे स्टेशन का बदला रूप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
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शिवपुरी: आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के शिवपुरी रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प किया गया है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के तहत 20 करोड़ रु की लागत से स्टेशन को एक आधुनिक रूप दिया गया है. इसमें यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके बाद शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष सुविधा

डिप्टी स्टेशन मास्टर धर्मेंद्र शर्मा ने बताया, "स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही और ठहरने से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है. प्लेटफॉर्म बदलने के लिए नया फुटओवर ब्रिज तैयार किया गया है. इसके साथ एस्केलेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को खास सहूलियत मिलेगी."

अमृत भारत योजना के तहत शिवपुरी रेलवे स्टेशन की बदली तस्वीर (ETV Bharat)

वेटिंग हॉल से रिटायरिंग रूम बने लग्जरी

यात्रियों के इंतजार के लिए वीआईपी लाउंज, अपर क्लास और जनरल वेटिंग हॉल तैयार किए गए हैं. रात में रुकने वालों के लिए दो एसी रिटायरिंग रूम और चार बेड वाली डॉरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है. इनकी बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से की जा सकती है.

PM NADENDRA MODI
शिवपुरी स्टेशन पर जंगलों और वन्यजीवों को दर्शाती पेंटिंग (ETV Bharat)

हाईटेक CCTV कैमरे से निगरानी

रेलवे परिसर में 55 नए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इससे स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों पर निगरानी रखी जा सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी. सौंदर्यीकरण के तहत स्टेशन की दीवारों पर शिवपुरी के जंगलों और वन्यजीवों को दर्शाती पेंटिंग बनाई गई हैं. जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे का चित्र भी बनाया गया है, जो शहर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है.

बढ़ी रेल कनेक्टिविटी

शिवपुरी स्टेशन से सप्ताह में 50 से ज्यादा ट्रेनों का अप-डाउन संचालन होता है. यात्रियों की मांग के अनुसार, कुछ सेवाओं में बदलाव किया गया है. ऊना, इंदौर और चंडीगढ़ एक्सप्रेस अब सप्ताह में दो दिन चलेगी. बनारस-उधना एक्सप्रेस (20962) शिवपुरी होकर संचालित होगी. इंदौर-सूबेदारगंज एक्सप्रेस (04170) सप्ताह में एक दिन और प्रयागराज स्पेशल (04114) यात्रियों को प्रयागराज जाने का विकल्प देती है.

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