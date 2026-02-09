ETV Bharat / state

ट्रेन में जल्दी चढ़ने के चक्कर में जान पर बन आई, रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला

शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना ( Etv Bharat )

शिवपुरी : मध्य प्रदेश के शिवपुरी रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला शिवपुरी-भोपाल इंटरसिटी में चढ़ते वक्त ट्रैक पर जा गिरी. ट्रेन इस दौरान चल रही थी और महिला के ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से उसकी जान पर बन आई. महिला के गिरते ही रेलवे स्टेशन पर चीख पुकार मच गई और तत्काल ट्रेन को रोका गया. महिला तक पहुंचने से पहले थमे पहिए महिला इंटरसिटी एक्सप्रेस से भोपाल जाने की तैयारी में थी, तभी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान वह प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच गिर गई. इस दौरान ट्रेन की रफ्तार बेहद धीमी थी इसलिए ट्रेन का पहिया आने के पहले ही ट्रेन रुक गई, जिससे महिला की जान बच गई. हालांकि, हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद जीआरपीएफ जवान ने महिला को रेस्क्यू किया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना (Etv Bharat) जीआरपी के मुताबिक, पुरानी शिवपुरी निवासी विजयलता मिश्रा पति श्याम मिश्रा के साथ भोपाल जाने के लिए स्टेशन पहुंची थीं. सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी पर विजयलता ने चढ़ने का प्रयास किया लेकिन इसी दौरान संतुलन बिगड़ा और से वह प्लेटफॉर्म और डिब्बे के बीच ट्रैक पर गिर गईं.