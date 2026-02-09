ETV Bharat / state

ट्रेन में जल्दी चढ़ने के चक्कर में जान पर बन आई, रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला

शिवपुरी रेलवे स्टेशन से गुजर रही शिवपुरी भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान घटना, मुश्किल से बची महिला की जान.

SHIVPURI RAILWAY STATION VIDEO
शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
शिवपुरी : मध्य प्रदेश के शिवपुरी रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला शिवपुरी-भोपाल इंटरसिटी में चढ़ते वक्त ट्रैक पर जा गिरी. ट्रेन इस दौरान चल रही थी और महिला के ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से उसकी जान पर बन आई. महिला के गिरते ही रेलवे स्टेशन पर चीख पुकार मच गई और तत्काल ट्रेन को रोका गया.

महिला तक पहुंचने से पहले थमे पहिए

महिला इंटरसिटी एक्सप्रेस से भोपाल जाने की तैयारी में थी, तभी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान वह प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच गिर गई. इस दौरान ट्रेन की रफ्तार बेहद धीमी थी इसलिए ट्रेन का पहिया आने के पहले ही ट्रेन रुक गई, जिससे महिला की जान बच गई. हालांकि, हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद जीआरपीएफ जवान ने महिला को रेस्क्यू किया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना (Etv Bharat)

जीआरपी के मुताबिक, पुरानी शिवपुरी निवासी विजयलता मिश्रा पति श्याम मिश्रा के साथ भोपाल जाने के लिए स्टेशन पहुंची थीं. सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी पर विजयलता ने चढ़ने का प्रयास किया लेकिन इसी दौरान संतुलन बिगड़ा और से वह प्लेटफॉर्म और डिब्बे के बीच ट्रैक पर गिर गईं.

Shivpuri Railway station Incident
जीआरपी आरक्षक ने किया रेस्क्यू (Etv Bharat)

चीख सुनते ही यात्रियों ने खींची चेन

घटना के वक्त ड्यूटी पर मौजूद जीआरपी आरक्षक ललित कुमार तुरंत हरकत में आए और महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दौड़े. वहीं, ट्रेन में सवार कुछ लोगों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया और इस तरह महिला बाल-बाल बत गई. एंबुलेंस से महिला को जिला अस्पताल भेजा गया जहां उसका उपचार जारी है. इस घटना को लेकर जीआरपी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार ने कहा,'' महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया था, जिससे हादसा हुआ. समय पर आरक्षक ललित कुमार और लोगों की सतर्कता से महिला की जान बच गई.''

चलती ट्रेन में चढ़ना, जाने से खिलवाड़

जीआरपी निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने कहा, '' बार-बार आम नागरिकों से अपील की जाती है कि चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम न लें और सुरक्षा नियमों का पालन करें. इसके बावजूद लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं और काई भार ये जानलेवा भी साबित होता है.''

