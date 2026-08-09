ट्रेन आते ही घंटों इंतजार से छुटकारा, 32 करोड़ की लागत से बना मध्य प्रदेश का रेलवे ओवरब्रिज
शिवपुरी-पोहरी रोड पर बन रहा ओवरब्रिज, रेलवे फाटक पर जाम से मिलेगी राहत, 750 मीटर लंबा होगा आरओबी, दुकानदारों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 2:37 PM IST
शिवपुरी: शहर में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है. शिवपुरी-पोहरी रोड पर रेलवे स्टेशन के नजदीक करीब 32 करोड़ 39 लाख 40 हजार रुपये की लागत से आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है. परियोजना पूरी होने के बाद रेलगाड़ी के गुजरने के दौरान फाटक बंद होने से सड़क पर लगने वाली वाहनों की कतार से लोगों को काफी राहत मिल सकेगी.
शिवपुरी-पोहरी मार्ग शहर के प्रमुख रास्तों में शामिल है. यहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है. ऐसे में जब रेलगाड़ी आने के कारण क्रॉसिंग बंद होती है तो सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग जाती है. कई बार यह स्थिति काफी देर तक बनी रहती है. इससे नौकरीपेशा लोगों के साथ स्कूली बच्चों और यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है.
750 मीटर लंबा होगा आरओबी
जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित आरओबी की लंबाई करीब 750 मीटर, जबकि चौड़ाई 12 मीटर रखी गई है. निर्माण का अधिकांश हिस्सा लोक निर्माण विभाग की निगरानी में कराया जा रहा है. वहीं रेलवे ट्रैक के ऊपर बनने वाला करीब 51 मीटर हिस्सा रेलवे की ओर से तैयार किया जाना है. पूरी संरचना तैयार होने के बाद वाहनों को क्रॉसिंग पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे शिवपुरी-पोहरी मार्ग पर यातायात की रफ्तार बेहतर होने की संभावना है. खासकर स्कूल बसों, दोपहिया और चार पहिया वाहनों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.
रेलवे वाले हिस्से पर काम का इंतजार
परियोजना में रेलवे की सीमा में आने वाले हिस्से का काम महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है. इसके लिए टेंडर और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पोहरी रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित आरओबी के रेलवे हिस्से को लेकर प्रक्रिया पूरी किए जाने की जानकारी दी थी. रेलवे की ओर से संबंधित काम शुरू होने के बाद निर्माण की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके पूरा होने पर शहर के इस व्यस्त मार्ग की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
रेलगाड़ी आते ही बढ़ जाती है परेशानी
स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, क्रॉसिंग बंद होने के बाद कुछ ही देर में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार दिखाई देने लगती है. रेलगाड़ी निकलने के बाद फाटक खुलने और यातायात सामान्य होने में भी समय लगता है. इस दौरान कई वाहन चालक फंसे रहते हैं. क्षेत्र में कई स्कूल और आवासीय कॉलोनियां होने के कारण सुबह और दोपहर के समय समस्या और बढ़ जाती है. स्कूल बसों के अटकने से बच्चों को भी इंतजार करना पड़ता है.
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दुकानदारों को भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद
फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले स्थानीय दुकानदार पुरन राठौर बताते हैं कि, ''क्रॉसिंग बंद होने के दौरान लोगों को काफी परेशानी होती है.'' उनका कहना है कि रेलगाड़ी आते ही वाहनों की कतार लग जाती है और आवागमन प्रभावित हो जाता है. आरओबी बनने के बाद इस परेशानी में कमी आने की उम्मीद है.'' स्थानीय छोटे दुकानदारों को यह भी उम्मीद है कि बेहतर यातायात व्यवस्था से इस इलाके में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी. इससे सड़क किनारे कारोबार करने वालों को भी फायदा मिल सकता है.''
शहर की यातायात व्यवस्था को मिलेगा फायदा
करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट शहर की यातायात व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है. इसके शुरू होने के बाद क्रॉसिंग पर रुकने की मजबूरी खत्म होगी और रेलगाड़ी के आवागमन का असर सड़क यातायात पर कम पड़ेगा. अब शहरवासियों को इसके पूरी तरह तैयार होकर शुरू होने का इंतजार है.