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AAP MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा शिवपुरी से गिरफ्तार, पटियाला पुलिस की कार्रवाई

आप विधायक हरमीत पठानमाजरा शिवपुरी से गिरफ्तार ( ETV BHARAT )