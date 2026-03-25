AAP MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा शिवपुरी से गिरफ्तार, पटियाला पुलिस की कार्रवाई
पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला पुलिस ने किया गिरफ्तार. ग्वालियर-शिवपुरी बायपास हाईवे पर पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 12:48 PM IST
शिवपुरी : शिवपुरी में पटियाला पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को गिरफ्तार कर लिया. पठानमाजरा को दुष्कर्म मामले में वांटेड और भगोड़ा घोषित किया गया था. पठानमाजरा को ग्वालियर-शिवपुरी बायपास हाईवे से पकड़ा गया. पठानमाजरा को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.
पटियाला पुलिस 2 दिन से शिवपुरी में
शिवपुरी में पटियाला पुलिस 2 दिन से ऑपरेशन चला रही थी. बुधवार को पटियाला पुलिस को सफलता मिली. कार्रवाई के दौरान पठानमाजरा के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है. आप विधायक पठानमाजरा 2 साल पुराने दुष्कर्म केस में वांटेड हैं और पिछले 6 महीने से फरार चल रहे थे. उनके खिलाफ पहले ही लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जा चुका था. वह ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 5 दिन पहले वह भारत लौटे थे.
आप विधायक कोर्ट से भगोड़ा घोषित
पटियाला के SSP वरुण शर्मा ने बताया "आरोपी विधायक पठानमाजरा कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका था. इसी वजह से इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं था. अगर विधायक भगोड़ा घोषित नहीं होता तो लोकल पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है. इस केस में सीधे कार्रवाई करते हुए टीम ने उसे शिवपुरी से गिरफ्तार किया. उसे पंजाब ले जाया जा रहा है."
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गिरफ्तारी के समय आरोपी कार से जा रहे थे
पंजाब पुलिस के अनुसार "यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित ऑपरेशन के तहत की गई, जिसमें 2 दिन की लगातार ट्रैकिंग के बाद सफलता मिली. पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी. आरोपियों के खिलाफ पहले ही एक मामला दर्ज था. गिरफ्तारी के समय आरोपी एक कार में सफर कर रहे थे. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी. कानून के अनुसार आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी."