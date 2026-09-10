ETV Bharat / state

शिवपुरी में शराब के खिलाफ महिलाएं लाठी-डंडे ले उतरी सड़कों पर, पुलिस को दौड़ाकर पीटा

शिवपुरी के अमोल गांव में शराब दुकान का विरोध करने के दौरान बवाल. पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में भड़की महिलाएं. यतीश कुमार की रिपोर्ट.

Shivpuri protest liquor shop
महिलाओं के साथ लोगों ने पुलिस को दौड़ाकर पीटा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी : शराब के खिलाफ शुरू हुआ महिलाओं का विरोध अब ठेकों-दुकानों तक पहुंच गया है. अमोला थाना क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन शराब ठेकों का उग्र विरोध किया गया. गुरुवार को अमोल गांव में शासकीय शराब दुकान बंद कराने पहुंची महिलाओं और पुलिस व आबकारी विभाग की टीम के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते महिलाएं उग्र हो गईं और पुलिस तथा आबकारी कर्मचारियों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया.

पुलिस के डांटने पर महिलाएं भड़की

महिलाओं के शराब दुकान पर पहुंचने से पहले ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर मौजूद थीं. महिलाओं ने दुकान बंद कराने की मांग की, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया. स्थिति बिगड़ने पर महिलाओं ने लाठियां उठा लीं और आगे बढ़ गईं. महिलाओं ने लाठियां और पत्थर बरसाकर पुलिस के साथ ही आबकारी कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

शराब के खिलाफ महिलाएं लाठी-डंडे ले उतरी सड़कों पर (ETV BHARAT)

पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर पब्लिक भड़की

महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान जिस जगह है, वहां से स्कूल, हनुमान मंदिर और अस्पताल पास में हैं. इस दुकान को यहां से हटाया जाए. कलारी के आड़ में गांव में बिकवाई जा रही कच्ची और अवैध शराब को पूरी तरह से बंद किया जाए. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रहे कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया तो हालात बिगड़ गए. इसके बाद महिलाएं उग्र हो गईं. सैंकड़ों लोगों की भीड़ के बीच फंसे पुलिसकर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

मनपुरा में भी महिलाओं का हंगामा

भौंती थानांतर्गत मनपुरा में भी अवैध रूप से बेची जा रही शराब के खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया. आक्रोशित महिलाएं शासकीय शराब की दुकानों के अंदर घुस गईं और शराब की पेटियों को बाहर लाकर बोतलों को फोड़ दिया. इसके अलावा गांव में अवैध रूप से बेची जा रही शराब दुकान पर भी हमला बोला. महिलाएं मनपुरा से पैदल-पैदल भौंती और मनपुरा के बीच में स्थित नयाखेड़ा गांव पर पहुंच गईं.

Shivpuri protest liquor shop
शराब दुकान की बोतलें सड़क पर फेंकी (ETV BHARAT)

दुकान के ठेकेदार को इसकी सूचना पहले ही मिल गई और वह दुकान बंद करके भाग गया. महिलाएं इसके बाद पैदल मार्च करते हुए सीधी भौंती पहुंची और भौंती थाने के सामने शराब की बोतलों को रखकर फोड़ कर अपना विरोध दर्ज कराया.

शराब दुकान हटाने कई बार ज्ञापन, सुनवाई नहीं

अमोलपठा में जहां पुलिस और जनता के बीच बवाल हुआ है वहां के सरपंच और आम लोग पिछले 3 साल से मंदिर, स्कूल और अस्पताल के पास स्थित कलारी हटाने के लिए चौकी से लेकर एसडीएम और कलेक्टर को लगातार आवेदन दे रहे हैं. लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही.

इस बारे में एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया का कहना है "हमें बताया गया था कि लोग आएंगे और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देंगे, परंतु भीड़ में कुछ उपद्रवी घुस गए और उन्होंने लोगों को भड़का कर बवाल कराया." एएसपी आर.डी. प्रजापति का कहना है "मौके पर चौकी का फोर्स था लेकिन अचानक 200 लोग आक्रोशित हो गए. कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे."

TAGGED:

SHIVPURI PROTEST LIQUOR SHOP
WOMEN CLASH WITH POLICE
WOMEN CHASED POLICE BEATEN
SHIVPURI ATTACK POLICE
SHIVPURI POLICE LATHICHARGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.