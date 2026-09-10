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शिवपुरी में शराब के खिलाफ महिलाएं लाठी-डंडे ले उतरी सड़कों पर, पुलिस को दौड़ाकर पीटा

महिलाओं के साथ लोगों ने पुलिस को दौड़ाकर पीटा ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : शराब के खिलाफ शुरू हुआ महिलाओं का विरोध अब ठेकों-दुकानों तक पहुंच गया है. अमोला थाना क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन शराब ठेकों का उग्र विरोध किया गया. गुरुवार को अमोल गांव में शासकीय शराब दुकान बंद कराने पहुंची महिलाओं और पुलिस व आबकारी विभाग की टीम के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते महिलाएं उग्र हो गईं और पुलिस तथा आबकारी कर्मचारियों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया. पुलिस के डांटने पर महिलाएं भड़की महिलाओं के शराब दुकान पर पहुंचने से पहले ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर मौजूद थीं. महिलाओं ने दुकान बंद कराने की मांग की, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया. स्थिति बिगड़ने पर महिलाओं ने लाठियां उठा लीं और आगे बढ़ गईं. महिलाओं ने लाठियां और पत्थर बरसाकर पुलिस के साथ ही आबकारी कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. शराब के खिलाफ महिलाएं लाठी-डंडे ले उतरी सड़कों पर (ETV BHARAT) पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर पब्लिक भड़की महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान जिस जगह है, वहां से स्कूल, हनुमान मंदिर और अस्पताल पास में हैं. इस दुकान को यहां से हटाया जाए. कलारी के आड़ में गांव में बिकवाई जा रही कच्ची और अवैध शराब को पूरी तरह से बंद किया जाए. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रहे कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया तो हालात बिगड़ गए. इसके बाद महिलाएं उग्र हो गईं. सैंकड़ों लोगों की भीड़ के बीच फंसे पुलिसकर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.