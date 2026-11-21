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5 घंटे तक करते रहे 108 पर फोन, नहीं मिली एंबुलेंस, प्रसूता और नवजात की दर्दनाक मौत

एंबुलेंस नहीं मिली से महिला और नवजात की मौत ( ETV Bharat )

शिवपुरी: गोपालपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने के कारण एक प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई. परिजन का आरोप है कि शुक्रवार तड़के करीब 5 घंटे तक अलग-अलग नंबरों से एंबुलेंस को लगातार कॉल किया गया, लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध न होने की बात कहकर मदद नहीं भेजी गई. आखिर में घर पर ही प्रसव हुआ, जिसमें नवजात की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि प्रसूता की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

शिवपुरी में लापरवाही का बोलबाला मध्य प्रदेश में एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंचने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. इसके बावजूद सरकार और प्रशासन ऐसी लापरवाही पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर संजय रिशेश्वर ने जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि, सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एंबुलेंस व्यवस्था राजधानी भोपाल से संचालित होती है.